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Osnovno javno tužilaštvo u Zrenjaninu saopštilo je danas da je sinoć obavešteno od strane policijskih službenika nadležne PPU u Zrenjaninu, da je došlo do povređivanja radnika u proizvodnom pogonu u fabrici Linglong u Zrenjaninu.

- Nakon zaprimanja navedene informacije dežurni javni tužilac u Osnovnom javnom tužilaštvu u Zrenjaninu, zajedno sa glavnim javnim tužiocem izašao je na lice mesta i u saradnji sa policijskim službenicima izvršen je uviđaj. Tokom obavljanja uviđaja, utvrđeno je da je u proizvodnom pogonu fabrike Linglong u Zrenjaninu došlo do povređivanja i pogibije radnika D.A.(1995) iz Bočara.

Kako se navodi u saopštenju, na licu mesta izuzeti su video-zapisi sigurnosnih kamera, ostvaren je uvid u iste, obavljeni su razgovori sa svim svedocima, a izvršeno je i veštačenje od strane nadležnog veštaka iz oblasti zaštite na radu.

- Na osnovu utvrđenih činjenica, proizilazi da je do povređivanja i pogibije radnika D.A. iz Bočara došlo usled nepoštovanja pravila u procesu rada od strane nastradalog - dodaje se u saopštenju.

Kako se zaključuje u saopštenju OJT u Zrenjaninu, u narednom periodu tužilaštvo će obavestiti javnost o konačnoj javnotužilačkoj odluci, a vezano za konkretni događaj.

Kako smo ranije danas pisali, prema nezvaničnim informacijama, reč je o radniku koji je bio ruski državljanin i bio uredno prijavljen.