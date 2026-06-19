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Biljana Paunović, majka ubijene Adriane Dukić u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar", izjavila je danas da je važno da se imenuju odgovorni za masovno ubistvo, ali i da svi kao društvo izvučemo pouke kako se to nikada ne bi ponovilo.

- Mi znamo da decu ne mogu da nam vrate, ali je važno da imenujemo odgovorne i da izvučemo pouke. Moja Adriana je ubijena sa sedam metaka, u školi.To je nešto što je nezamislivo. Roditelji su imali dužnost da spreče nezamislivo - rekla je.

1/7 Vidi galeriju Biljana Paunović, mama Adriane Dukić Foto: Petar Aleksić

Dodala je da roditelji ubijene dece osećaju "veliku potrebu da se neke stvari promene". Navela je i da nijedna presuda neće vratiti decu.

- Roditelji su dužni da vaspitavaju, da nadziru i da vole svoju decu. To je ono što Kecmanovići nisu umeli. U ovom slučaju, ovde nije važno ko je koju ulogu imao. On je pucao, ali su mu pristup oružju dali roditelji.Bili su znakovi upozorenja koje nisu želeli da vide. Krivi su, saučesnici su u ovom slučaju roditelji. Detetu treba samo ljubav. Verujem da je tom detetu najviše falila roditeljska ljubav i pažnja - rekla je za "Jutro" na TV Prva mama Adriane Dukić.

Adriana Dukić Foto: Društvene Mreže

Prema njenim rečima, roditelji dečaka ubice su pokazali model arogancije.

- Moja Adriana nikada nije govorila o njemu. Verujem da nije stigla da ga upozna jer je imao puno izostanaka u školi. Kecmanovići su ljudi koji su bahati, pokazali su model arogancije, to je njihov način funkcionisanja. To dete je samo reklo da je mislio da je biti bez empatije i hladan vrlina. Dete od 13 godina je samo u kući to moglo da nauči. To je naučio od svojih roditelja. Ti ljudi su lišeni ljudskosti i humanosti, kao i njihovo dete - rekla je.

Govoreći o Miljani i Vladimiru Kecmanovići, navela je i da je bila na svakom suđenju i ročištu i svaki put "naivno očekivala da istinski zaplaču i pokaju se".

- Ono što nas muči je da niko neće odgovarati za ubistvo devetoro đaka i čuvara škole. Svakog jutra se pitam kako je to moglo da nam se desi - kazala je.

Osuđeni na skoro 17,5 godina robije

Viši sud u Beogradu izrekao je juče u 10 sati presudu Vladimiru i Miljani Kecmanović, roditeljima dečaka ubice iz OŠ "Vladislav Ribnikar", na ponovljenom suđenju. Oba roditelja su osuđena na zatvorske kazne, a predsednik sudskog veća Dragan Martinović opisao je na koji način je dečak ubica izvršio nezapamćeni zločin koji je trajao dva minuta i 1 sekundu.

Naime, dečak ubica se vratio iz etno sela sa drugom i njegovom majkom pre roditelja i sestre. Bio je sam. On je ušao u stan, a majka ga je pozvala posle minut. On je posle nekoliko minuta stavio stolicu ispred ormama u kom se nalazilo oružje, a kad je primetio kameru, smejao se i mahao, a potom ju je onesposobio. Dečak ubica je rekao da je stavio majicu preko kamere.

1/6 Vidi galeriju Miljana Kecmanović stigla u Palatu pravde Foto: Petar Aleksić

Utvrđeno je da je Vladimir Kecmanović u tom periodu koristio aplikaciju za kontrolu kamere u stanu.

Masakr u OŠ "Vladislav Ribnikar", od prvog hica koji je ispalio u čuvara Dragana Vlahovića, do trenutka kada je izašao kroz prozor trajao je 2 minuta i 1 sekundu.

Od 66 ispaljenih hitaca, žrtve je pogodio sa 75 odsto. Utvrđeno je veštačenjem da je postojala velika brzina pucanja.

Dečak ubica je ispričao da je dve ili tri nedelje pre masakra odlučio i planirao to da uradi. On je za radnim stolom napisao spisak sa imenima dece i napravio skicu škole. To je bio njegov prvi korak u planiranju. To je čuvao u fioci stola.

Vladimir Kecmanović Foto: Privatna arhiva

Takođe, pretraživao je na internetu "kompleks niže vrednosti i kompleks više vrednosti su dva lica iste medalje", "antisocijalno ponašanje kod dece", "revidirani portret psihopata", "antisocijalni poremećaj ličnosti", "sajt češka zbrojevka", "volim životinje da li i dalje mogu da budem psihopata", "zašto užasni ljudi i dalje mogu da vole životinje", "smrtna kazna u Srbiji", "Srbija uvodi doživotne kazne bez mogućnosti uslovnog otpusta", "razlika između psihopata i normalnih ljudi".

Podsetimo, Vladimir je osuđen na 14 godina i šest meseci zatvora, a Miljana Kecmanović na dve godine i 11 meseci zatvora.

Nakon presude Kecmanovićima, oglasio se glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović, koji je naveo da će tužilaštvo uložiti žalbu povodom visine izrečenih kazni.

Reakcije na presudu

Anđelko Aćimović, otac devojčice Angeline, koja je 3. maja 2023. godine ubijena u masakru u OŠ "Vladislav Ribnikar", oglasio se nakon presude kojom su roditelji ubice njihove ćerke oglašeni krivim i osuđeni na zatvorske kazne. On je po izlasku iz suda naveo da je prezadovoljan presudom i poručio da je sadašnji sudija Dragan Martinović, koji je doneo odluku "maestralno uradio svoj posao".

1/18 Vidi galeriju Roditelji žrtava iz "Ribnikara" čekaju presudu Kecmanovićima Foto: Petar Aleksić

Advokat Stefan Ćorda naveo je da on i njegove kolege advokati koji su zastupali porodice žrtava u OŠ "Vladislav Ribnikar" ne mogu da ulože žalbe na presudu, već samo tužilaštvo na visinu izrečene kazne, kao i odbrana Kecmanovića koja može da se u celosti žali na presudu.