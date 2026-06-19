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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beočinu, efikasnim operativnim radom, rasvetlili su krivično delo prevara i uhapsili D.
N. (52) i M. K. (59) iz Bačke Palanke, zbog postojanja osnova sumnje da su učinili ovo krivično delo.

- Sumnja se da su oni, putem sajta "vidovita-maria.com“, oglasili pružanje usluga skidanja crne magije i doveli i održavali u zabludi sedamdesettrogodišnju ženu da će joj pomoći u rešavanju porodičnih zdravstvenih problema - saopšteno je iz Policijske uprave Novi Sad.

Sumnja se, da su, za ove usluge, od nje zahtevali i uzeli nakit i novac, u ukupnoj vrednosti od šest miliona dinara.

- Pretresom kuće u Bačkoj Palanci, policija je pronašla više komada raznog nakita, kao i potvrde o prijemu novca od više lica. Osumnjičenima je određeno zadržavanje u trajanju do 48 sati i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Sadu - saopšteno je iz novosadske policije.

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