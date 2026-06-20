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Zbog težih saobraćajnih prekršaja koje su počinila 44 vozača, od kojih 35 zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i devet zbog upravljanja pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Šapcu isključili su ih iz saobraćaja tokom prva četiri dana međunarodne ROADPOL akcije.

Patrola je na području Loznice zaustavila četrdesetjednogodišnjeg vozača bicikla sa 2,81 promila alkohola u organizmu, kao i četrdesetšestogodišnjeg biciklistu sa 2,25 promila alkohola u organizmu. Takođe, u Loznici je policija zaustavila i dvojicu biciklista koji su vozili pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.

U Šapcu je policija zaustavila tridesetosmogodišnjeg vozača mopeda koji je upravljao vozilom pod uticajem psihoaktivnih supstanci, saopšteno je danas iz Policijske uprave Šabac.