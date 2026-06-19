Slušaj vest

Telo sedamdesetdvogodišnje žene pronađeno je jutros u bunaru u selu Maćija kod Ražnja.

Kako se saznaje, meštani su oko 9.40 sati prijavili da je došlo do tragedije pa su policija i vatrogasci odmah stigli u ovo selo.

- Nakon što je telo locirano na dnu bunara, reagovali su pripadnici vatrogasno-sapsilačke jedinice i izvukli ženu koja nije davala znake života. Akcija je bila vrlo zahtevna s obzirom na to da je bunar bio vrlo uzan, pa su vatrogasci sa teškom mukom uspeli da se spuste i izvuku telo - navode naši sagovornici upoznati sa ovim događajem.

Policija je obavila uviđaj, a o ovom događaju je obavešteno Više javno tužilaštvo u Nišu.

Ustanovljeno je da nema okolnosti koje ukazuju da je izvršeno krivično delo.

Prema prvim informacijama, uzrok smrti je utapanje.

(Nova)

Ne propustiteHronika"UPOMOĆ, POMOZITE..." DEKA I PAS UPALI U BUNAR, VIŠE OD SAT VREMENA BILI ZAROBLJENI! Drama u Kragujevcu trajala satima, 13 vatrogasaca učestvovalo u spašavanju!
shutterstock_1317941096.jpg
HronikaDRAMA KOD KRAGUJEVCA: Stariji čovek upao u bunar
shutterstock_2391596969.jpg
HronikaPRONAĐENO TELO ŽENE U BUNARU KOD UBA! Meštani zvali policiju i vatrogasce da izvuku telo, obdukcija će utvrditi kako je nastupila smrt!
shutterstock_2391596969.jpg
HronikaDETE (10) UPALO U BUNAR DUBOK 10 METARA: Trka s vremenom u Starim Banovcima, vatrogasci ga spasli u poslednji čas
1.jpg