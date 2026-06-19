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U Osnovnom sudu u Podgorici, iako je bilo planirano, danas nisu iznete završne reče pred izricanje presude suspendovanim policajcima Petru Lazoviću i Jugoslavu-Jugu Raičeviću, koji su optuženi za mučenje pripadnika kriminalnog škaljarskog klana krajem 2020. godine.

Umesto završnih reči koje bi trebalo da budu 3. jula, danas je nastavljen dokazni postupak.

Petar Lazović Foto: printscreen YT, printscreen YT/PRESS Online Portal

Na teret Lazoviću i Raičeviću se stavlja da su mučili Jovana Mrvaljevića nakon što su ga, krajem 2020. godine, priveli u Nikšiću. Osim za to, Lazović je optužen i za mučenje Mila Jovanovića, Mrvaljevićevog druga iz kriminalne škaljarske organizacije.

Branioci okrivljenih i danas su osporavali Skaj materijal na kojem se zasniva optužnica, tražeći od suda da je izuzme kao pravno-nevaljan dokaz. Sa tim predlogom saglasio se i Petar Lazović, ponovivši danas da, kako tvrdi, nikada nije koristio Skaj aplikaciju.

- Nikada nisam koristio Skaj, te poruke nisu moje. Jedini dodir sa tom aplikacijom sam imao u slučajevima kada sam hapsio ljude koji su bili u posedu tih telefona i kada su nam oni dobrovoljno pokazivali prepiske - rekao je Lazović.

On je danas Specijalno državno tužilaštvo optužio za zloupotrebe.

- Da je bilo elemenata za krivično gonjenje, ne bi morali ovo da spuštaju u Osnovno državno tužilaštvo. Optužili bi me kao što to redovno rade - kazao je Lazović.

Jezive fotografije mučenje nađene na Skaju Foto: Libertas

Specijalno tužilaštvo, naveo je on, krivično goni, navodno, oštećene Mrvaljevića i Jovanovića.

- Upravo na osnovu dokaza koje smo pribavili moje kolege i ja. I to nije jedini predmet. Tamo im ne veruju, a ovde im veruju… - rekao je Lazović, smatrajući da je predmet prosleđen ODT-u jer SDT ne može da saslušava Mrvaljevića i Jovanovića i kao oštećene i kao okrivljene.

Sudija Radulović je odbio da se Skaj materijal izuzme iz dokaza.

U sudnici Osnovnog suda u Podgorici potom su pročitane Skaj poruke koje je, navodno, Lazović razmijenio sa šefom kriminalnog kavačkog klana, odbjeglim Radojem Zvicerom, nakon što je policija, 30. decembra 2020, zaustavila vozilo u kojem su se nalazili Mrvaljević i Jovanović.

Navodno Lazović je tada preko Skaja obavestio Zvicera da je policija u tom vozilu našla fantomke, rukavice, oružje.

1/14 Vidi galeriju Radoje Zvicer Foto: Interpol, Kurir

- Ništa to ne valja, bez išta da se hapse - napisao je, navodno, Zvicer sada optuženom Lazoviću.

Nakon kraćeg vremena, navodno, Lazović mu je odgovorio porukom:

- Odoh ja, i ako ne znaju da probam malo na strah.

- Milo i Mrva su bombaši. Hapsi to odma’ - nadovezao se Zvicer.

U sudnici je prikazana i fotografija muškarca na bolničkom krevetu u Urgentnom centru kojem lekari ukazuju pomoć, a koju je, navodno, Lazović poslao Zviceru uz poruku:

- Ovaj mi umrije, pi…

Na toj fotografiji se, objavljeno je ranije, prepoznao Jovan Mrvaljević.

U sudnici je preslušan i snimak razgovora od 36 sekundi, koji je Zviceru preko Skaja poslao, navodno, Lazović.

- Pi*ko jedna smrdljiva… Ko da ti pobije familiju… Uspije da tebe tolikog zastraši… Zbog čega da ti je ubije… A slušaj, da ti kažem nešto, reći ćeš Jovici Vukotiću - rekli su mi iz specijalnog tima, rekao mi je Petar, da te nabijem na ku*ac i tebe i sve tvoje. Slobodno mu tako reci. Jeb*m te u usta i tebe i njega. Je li ti jasno sad. Je li ti jasno sad, pi*ko jedna. E sad ćeš da vidiš.

Foto: screenshot Dan

Zvicer je sutradan, navodno, Lazovića pitao da li je Mrvaljević živ, nakon čega mu je stigao odgovor da jeste.

- Dobro je u pm. Đe da krepa narkomanče. Jesu li rekli što? - uzvratio je Zvicer.

Odbegli vođa “kavčana” potom je navodno Lazoviću preneo pohvale od izvesnog Starog.

- Stari veli "e, svaka mu čast". Imenom i prezimenom ga je natakao na ku*ac - glasi navodna Zvicerova poruka.

Jedan od branilaca Petra Lazovića, advokat Borivoje Borović, rekao je danas da u pročitanim porukama nema inkriminišućih radnji za njegovog branjenika, te da je oštećeni bio u bolnici zbog bolesti, a ne nasilja.

Sudija neće u kuću Mrvaljevića

Sudija Radulović danas je odbio predlog pravne zastupnice Jovana Mrvaljevića, advokatice Tatjane Pavličić, da ode u kuću njenog branjenika kako bi se, obrazložila je ona, uverio da prostor u kojem stanuje ne odgovara materijalu koji je nađen, navodno, u njegovom telefonu.

Pavličić je to predložila jer sumnja u manipulaciju tim dokazom.

- Ovde ispade da šestoro policajaca nije govorilo istinu. Sada, evo, sumnjamo i u nalaze veštaka. Naravno da se protivim predlogu. Ko zna čiji telefon je Mrvaljević predao na veštačenje - rekao je danas, izjašnjavajući se o predlogu Pavličićeve, advokat Borović.

Njegov kolega Nikola Martinović koji, takođe, brani Lazovića, napomenuo je da je Mrvaljević ranije izjavio da je telefonom fotografisao navodne promene na koži.

- Nismo veštačili telefon da bismo utvrdili ambijent njegove kuće, već da bi utvrdili ima li u njemu fotografija njegovih povreda. Toga u telefonu nema - rekao je Martinović.

Hapšenje

Mrvaljević i Jovanović uhapšeni su krajem decembra 2020. nakon što je policija u njihovom vozilu, na putu Vilusi-Nikšić, pronašla oružje sa municijom, fantomke, kriptovane telefone, zaštitne rukavice…

Njih dvojica su, potom, u januaru 2021. godine prijavili da su ih policajci, tvrdili su tada, zlostavljali, tukli, mučili, ucenjivali, pretili silovanjem i ubistvom, navodno, tražeći od njih dvojice da lažno svedoče da rade za vođu kriminalnog škaljarskog klana, sada pokojnog Jovana Vukotića, kao i da imaju zadatak da ubiju nekog iz suprotstavljene kriminalne organizacije.

I Lazović i Raičević su negirali da su počinili krivično delo za koje se terete.

Oslobođen za mučenje Lipovine

Petar Lazović je, odlukom Višeg suda u Podgorici, pravosnažno oslobođen optužbe da je sa tadašnjim kolegama Neškom Jaredićem i Ivanom Đokovićem mučio pripadnika kriminalnog škaljarskog klana Sava Lipovinu sa Cetinja.