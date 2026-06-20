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Maloletni ubica iz OŠ "Vladislav Ribnikar" koji je 3. maja 2023. ubio devet učenika i radnika obezbeđenja, pre zločina je danima pretraživao na internetu "razliku između psihopate i normalnih ludi", kao i "da li i dalje može biti psihopata, iako voli životinje". To je sudija pročitao u obrazloženju presude kojom su njegovi roditelji osuđeni na ukupno 17 godina i 5 meseci zatvora.

1/6 Vidi galeriju Miljana Kecmanović Foto: ATAIMAGES, M.M./ATAImages

Podsetimo, Vladimir Kecmanović osuđen je na 14 i po godina zatvora zbog teškog krivičnog dela protiv opšte sigurnosti i krivičnog dela zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica, dok je Miljana Kecmanović kažnjena sa dve godine i 11 meseci zatvora zbog zapuštanja i zlostavljanja deteta.

Sudija je naveo da je maloletnik nakon poslednjeg odlaska u streljanu, u koju ga je vodio otac, guglao teme poput spiskova pucnjava u školama u Americi i najpoznatijih školskih pucača. Među internet pretragama nalazile su se i teme koje se odnose na psihološke poremećaje i lične karakteristike.

Vladimir Kecmanović Foto: Privatna arhiva

- Po internetu je pretraživao i kompleks više i niže vrednosti, antisocijalni poremećaj ličnosti, pitao je i, s obzirom na to da voli životinje, da li i dalje može biti psihopata, potom je pretraživao smrtne i doživotne kazne zatvora u Srbiji, kao i razlike između psihopate i normalnih ljudi - rečeno je u sudnic. Gledao je i pornogrfaski sadržaj.

Veče pre masakra, 2. juna 2023, pretraživao je više različitih sadržaja, među kojima su bili i upiti povezani sa nasilnim sredstvima i bezbednosnim procedurama.

- Veče pre masakra, od 20 časova pretraživao je na internetu kako se prave Molotovljevi kokteli, zatim Ministarstvo odbrane Ukrajine, gejmerske tastature, smrtne kazne, "mekbuk" i da li se brava može otvoriti pištoljem - naveo je sudija.

1/8 Vidi galeriju Tužne slike ispred OŠ "Vladislav Ribnikar" posle masakra Foto: Nenad Kostić, Nemanja Nikolić, Dado Đilas

Masovni ubica je odluku da izvrši masakr, kako je sudija rekao, doneo dve, tri nedelje pre zločina, a nekoliko dana pre 3. maja počeo je pripreme. U tom periodu je napravio spisak dece koju je planirao da ubije, kao i skicu škole.

- Dečak ubica je tokom svog svedočenja naveo da je inspiraciju našao u filmu "Columbine", gde su dvojica učenika izvršila masovno ubistvo u školi u SAD - rečeno je u sudnici i navedeno da je on, par dana ranije pokrio kamere u stanu kako bi mogao neopaženo da uzme očevo oružje. Utvrđeno je da je Vladimir u tom periodu koristio aplikaciju za kontrolu kamere u stanu.

- Popeo se na stolicu, smejao se i mahao u kameru i prekrio je majicom. Pokrio je kamere kako bi mogao da traži oružje. Oružje koje je lako pronašao je potom skrivao u fioci svog radnog stola sve do dana kada ga je poneo u školu - piše u presudi.

Veče pre masakra, noć između 2. i 3. maja, proveo je budan do zore. Kobnog jutra, 3. maja, iz stana je prvo izašao Vladimir, koji je otišao na posao, a potom i majka sa ćerkom.

Maloletni masovni ubica Foto: Privatna Arhiva

- Tog jutra nijedno od njih dvoje nije ušlo u njegovu sobi ni proverilo da li je otišao u školu - naveo je sudija. Pre nego što je krenuo ka školi, maloletnik je fotografisao oružje, a u ranac je spakovao dva pištolja i 92 metka. U 8.31 čas, 3. maja, majka mu je poslala poruku: "Jesi li uspeo da stigneš na prvi čas?". Sedam minuta kasnije počeo je masakr. U 8.38 izvadio je pištolj i ispalio prvi metak u čuvara Dragana Vlahovića. Zatim je pucao na učenice koje su se nalazile u holu škole. Pucao je i na jednog učenika koji je bežao niz hodnik, ali ga nije pogodio. Nakon toga ušao je u kabinet istorije.

- Iz učionice su kroz prozor uspeli da pobegnu student na praksi, dva dečaka i jedna devojčica - otkriveno je.

Stan kao oružarnica Stefan Ćorda, advokat oštećenih porodica, rekao je na Kurir televiziji da nije postojala dilema da Vladimir Kecmanović nije na adekvatan način čuvao oružje.

- U stanu je postojala velika količina oružja i municije, praktično kao svojevrsna oružarnica - rekao je Ćorda. Podsećamo da je polcija u stanu Kecmanovića pronašla 1.500 komada municije.

Masakr je trajao dva minuta i jednu sekundu, a nakon pucnjave, ubica je skočio kroz prozor u dvorište.

- Trčao je prema drvetu, rukama se uhvatio za lice, pa je otišao do drugog kraja dvorišta i pozvao policiju. Policajcima je rekao da je pucao i da je ranio ljude. Rekao je da je to uradio jer je psihopata - naveo je sudija.

Kako je i sam rekao tokom svog svedočenja, policiju je pozvao jer je smatrao da je to ispravno, ali i zato što se plašio da bi neko mogao da ga povredi.

"Oni su saučesnici"

Biljana Paunović, majka ubijene Adriane Dukić, izjavila je da je važno da se imenuju odgovorni za masovno ubistvo, ali i da svi kao društvo izvučemo pouke kako se to nikada ne bi ponovilo.

- Moja Adriana je ubijena sa sedam metaka, u školi. To je nešto što je nezamislivo. Roditelji su imali dužnost da spreče nezamislivo. Roditelji su dužni da vaspitavaju, da nadziru i da vole svoju decu. To je ono što Kecmanovići nisu umeli. Ovde nije važno ko je koju ulogu imao. On je pucao, ali su mu pristup oružju dali roditelji. Bili su znakovi upozorenja koje nisu želeli da vide. Krivi su, saučesnici su u ovom slučaju roditelji. Detetu treba samo ljubav. Verujem da je tom detetu najviše falila roditeljska ljubav i pažnja - rekla je za "Jutro" na TV Prva Biljana Paunović i dodala da su roditelji ubice pokazali aroganciju.

1/7 Vidi galeriju Biljana Paunović, mama Adriane Dukić Foto: Petar Aleksić

- Kecmanovići su ljudi koji su bahati, pokazali su model arogancije, to je njihov način funkcionisanja. To dete je samo reklo da je mislio da je biti bez empatije i hladan vrlina. Dete od 13 godina je samo u kući to moglo da nauči. To je naučio od svojih roditelja. Ti ljudi su lišeni ljudskosti i humanosti, kao i njihovo dete - rekla je.

"Pritisak majke"

O presudi Višeg suda u Beogadu govorila je i Suzana Stanković Čikić, majka ubijenog Andrije Čikića. Ona je za RTS rekla "da je maloletnom ubici zatvor bio draži od njegove porodice".

- Na jednom od ročišta ja sam pokazala malo razumevanja za njega, u želji da shvatim šta se sa njim desilo tog dana, na šta je on meni dao odgovore o odnosima sa njegovim roditeljima, o tome kako je doživljavao pritiske majke, a majka koja je insistirala na tome da on bude najbolji - rekla je Suzana:

1/6 Vidi galeriju Suzana Stanković Čikić Foto: Petar Aleksić

- Rekao je da on nije bio u stanju da bude najbolji i da je to što je majka bila tako zahtevna i oštra prema njemu imalo uticaja na to što je uradio 3. maja. Ono što je meni šokantno jeste da je on u jednom trenutku rekao da je on mislio da će biti na neki način kažnjen, da će biti na neko vreme zatvoren, ali da je uprkos tome hteo da izvrši ovo delo, prihvatajući posledice, ali i želeći da bude zatvoren, zato što je želeo da pobegne od svih i od svoje porodice. Znači, on je želeo da ode u zatvor.Zatvor mu je bio draži od njegove porodice. Nijedno dete ne beži iz porodice u kojoj vlada ljubav i toplina i razumevanje.

Govoreći o presudi, rekla je da pravde za 10 ugašenih života nema i da niko neće odgovarati za ubistvo.

- Doneta je presuda kojom sam veoma zadovoljna i to je praktično maksimalna kazna koja je prema našem zakonu moguća za dela koja se Miljani i Vladimiru Kesmanoviću stavljaju na teret - rekla je ona.