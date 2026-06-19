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Vatrogasci-spasioci u Topličkom upravnom okrugu razgovarali su danas sa građanima o tome kako da svojim ponašanjem spreče nastanak požara i zaštite ljude, imovinu i prirodu.

Građanima su podeljeni informativni leci sa najvažnijim savetima: da ne pale travu, nisko rastinje i biljne ostatke, da ne ostavljaju vatru bez nadzora i da svaki uočeni požar odmah prijave na broj 193.

Prošle godine zabeležen je veliki broj požara na otvorenom prostoru, a iskustvo pokazuje da je većina nastala zbog nepažnje i nemara.