Vatrogasci-spasioci u Topličkom okrugu razgovarali su sa građanima o prevenciji požara i zaštiti imovine i prirode. Saznajte kako da se ponašate odgovorno.
Hronika
MUP APELUJE "Reagujemo na vreme - ne kada požar izbije, već da učinimo sve da do njega uopšte ne dođe"
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Vatrogasci-spasioci u Topličkom upravnom okrugu razgovarali su danas sa građanima o tome kako da svojim ponašanjem spreče nastanak požara i zaštite ljude, imovinu i prirodu.
Građanima su podeljeni informativni leci sa najvažnijim savetima: da ne pale travu, nisko rastinje i biljne ostatke, da ne ostavljaju vatru bez nadzora i da svaki uočeni požar odmah prijave na broj 193.
Prošle godine zabeležen je veliki broj požara na otvorenom prostoru, a iskustvo pokazuje da je većina nastala zbog nepažnje i nemara.
- Reagujemo na vreme - ne kada požar izbije, već da učinimo sve da do njega uopšte ne dođe. Odgovornim ponašanjem čuvamo domove, prirodu i živote onih koji nas okružuju. Prevencija je zajednička odgovornost svih nas - apelovali su iz MUP.
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