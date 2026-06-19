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AKCIJA POLICIJE KOD MOSTARSKE PETLJE, POLICIJA OBORILA MUŠKARCA NA POD Sumnja se da je kod njega pronađen i pištolj (VIDEO)
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Kod Mostarske petlje večeras je došlo do policijske intervencije, tokom koje je jedna osoba uhapšena, saznaje Kurir.
Prema navodima, na mestu događaja nalazi se veći broj policajaca, a u blizini je, prema nezvaničnim informacijama, pronađen i pištolj.
Identitet osobe koja je predmet policijskog postupanja za sada nije poznat, kao ni okolnosti koje su dovele do intervencije.
Uviđaj je u toku.
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