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Prava drama odigrala se u mestu Koraćica kod Mladenovca, gde je u stravičnoj saobraćajnoj nesreći teško povređena M. R. (65). Policija je brzom akcijom uhapsila vozača A. S. (61), koji je u trenutku udesa bio u stanju alkoholisanosti.

Do udesa je došlo u utorak, 16. juna, kada je osumnjičeni, upravljajući automobilom marke BMW, potpuno izgubio kontrolu nad vozilom.

Pokosio ženu na stajalištu, pa srušio konstrukciju

Prema nezvaničnim informacijama iz istrage, prizor na licu mesta bio je stravičan. Automobil je pri velikoj brzini sleteo sa kolovoza i bukvalno se zakucao u autobusko stajalište.

Hronologija

Vozač gubi upravljivost nad teškim nemačkim automobilom.

BMW sleće sa puta direktno ka autobuskoj stanici.

Vozilo silovito udara u metalni stub nadstrešnice ispod koje je žena čekala prevoz.

Alkotest utvrdio da je vozač bio pod dejstvom alkohola

Nesrećna M. R. (65) pokošena je na mestu, a konstrukcija stajališta se urušila.

Povređena žena je sa teškim i po život opasnim povredama hitno transportovana u bolnicu, gde lekari čine sve da je spasu.

Ono što je posebno šokiralo javnost i operativce koji su radili uviđaj jeste rezultat alkotestiranja. Istraga je odmah potvrdila - vozač je seo za volan moćne mašine potpuno pijan!

A. S. je momentalno lišen slobode i tereti se za teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja. Njemu je određeno zadržavanje, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužilaštvu.