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Viši sud u Beogradu izrekao je u četvrtak presudu Vladimiru i Miljani Kecmanović, roditeljima dečaka ubice iz OŠ "Vladislav Ribnikar" na ponovljenom suđenju. Oba roditelja su osuđena na zatvorske kazne, a predsednik sudskog veća Dragan Martinović izjavio je prilikom obrazloženja presude da je dečak-ubica, prilikom jednog boravka u streljani, ispalio za 49 sekundi čak 9 metaka.

Sudija je objasnio da je tokom 2023. godine dečak-ubica zajedno sa ocem bio u streljani. Tada je koristio dva pištolja.

Na jednom snimku se vidi kako dečak-ubica za 49 sekundi ispaljuje ukupno devet metaka.

Takođe se vidi i da, prilikom trećeg i četvrtog ispaljivanja metka, čaure ga udaraju u čelo, a on ne menja izraz lica.

Spreman došao da počini masakr

Predsednik sudskog veća izjavio je prilikom obrazloženja presude Vladimiru i Miljani Kecmanović da je dečak-ubica masakr počinio za 2 minuta i 1 sekundu od trenutka kada je ispalio prvi metak u čuvara Dragana.

1/45 Vidi galeriju Treća godišnjica masovnog ubistva u OŠ Vladislav Ribnikar Foto: Petar Aleksić

Kako je sudija prilikom obrazloženja presude naveo, dečak-ubica je u masakru u OŠ "Vladislav Ribnikar" ispalio ukupno 66 metaka, a čak 75 odsto od njih je pogodilo žrtve.

- Masakr je počinjen za 2 minuta i 1 sekundu od trenutka kada je ispalio prvi metak u Dragana sa kojim je prethodno pričao do trenutka kada je iskočio kroz prozor i izašao u dvorište škole - naveo je sudija.

Dečak-ubica je ispričao da je dve ili tri nedelje pre masakra odlučio i planirao to da uradi. On je za radnim stolom napisao spisak sa imenima dece i napravio skicu škole. To je bio njegov prvi korak u planiranju. To je čuvao u fioci stola.

Foto: Privatna arhiva, ATAIMAGES

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Na izricanju presude otkriven je i sadržaj poruka koje su razmenjivali roditelji sa dečakom-ubicom, na osnovu kojih se vidi kako su ga tretirali u danima pre nego što će počiniti masakr.