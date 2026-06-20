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Više javno tuzilastvo u Beogradu saopstilo je da je po prijemu podneska branioca osumnjičenog Veselina M. u kojem je naznačeno da za sada nepoznata lica upućuju pretnje osumnjičenom u prostorijama Okružnog zatvora u Beogradu gde se isti trenutno nalazi, Više javno tužilaštvo u Beogradu je naložilo Drugom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu da bez odlaganja formira predmet i preduzme sve zakonom predviđene radnje u cilju utvrđivanja identiteta NN lica koja upućuju pretnje osumnjičenom.

Podsetimo, rec je o bivsem nacelniku beogradske policije.

- Nalog je dat u cilju procesuiranja lica u skladu sa zakonom zbog postojanja osnova sumnje da je u konkretnom slučaju izvršeno krivično delo Ugrožavanje sigurnosti - navodi se u saopstenju.

Iz VJT u Beogradu podsećaju da se pred tim tuzilastvom vodi krivični postupak protiv osumnjičenog Saše V. i drugih zbog postoranja osnova sumnje da je izvršeno krivično delo Teško ubistvo, kao i se u istom krivičnom postupku preduzimaju određene dokazne radnje protiv policijskog službenika osumnjičenog Veselina M. zbog krivičnog dela Neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca.