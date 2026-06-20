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U Beogradu je došlo do nesreće u kojoj je muškarac B.N. (1973) zadobio teške telesne povrede, nakon što je u pijanom stanju pao sa terase stana na drugom spratu.

Incident se dogodio u četvrtak u ulici Internacionalnih brigada na Vračaru. B.N. je izašao na terasu stana, a zatim se u jednom trenutku nagnuo preko ograde i pao. U trenutku pada, u stanu je bila njegova devojka I.G. (1980).

Povređenom muškarcu je ukazana lekarska pomoć na Vojnomedicinskoj akademiji (VMA). Na VMA je izvršeno i alkotestiranje kojim je utvrđeno da B.N. ima 2 promila alkohola u krvi.