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Punomoćnik oštećenih u sudskom postupku protiv Vladimira i Miljane Kecmanović, advokat Marko Janković kaže da, kada je reč o sledećim koracima nakon prvostepene presude u tom predmetu, Viši sud treba pisano da izradi prvostepenu presudu, a onda se presuda šalje strankama u postupku, koje potom imaju rok za žalbu od 15 dana.

Janković je izrazio očekivanje da će Apelacioni sud u Beogradu potvrditi izrečenu presudu i roditelje dečaka koji je u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" počinio masovno ubistvo pravosnažno osuditi na višegodišnje kazne zatvora.

Viši sud u Beogradu najpre treba pisano da izradi prvostepenu presudu, naveo je on, a s obzirom na objavu presude, koja je trajala skoro tri sata, smatra da je sudija u mnogome već spremio izradu pisanog otpravka presude.

Foto: Marko Karović, Privatna arhiva

"Mislim da ćemo u roku od 20 do 30 dana maksimalno imati pisani otpravak ove druge prvostepene presude", rekao je Janković i dodao da se presuda onda šalje strankama u postupku, odnosno tužiocu, braniocima i okrivljenima, koji imaju rok za žalbu od 15 dana, prenosi RTV pisanje Tanjuga.

Dodao je i da sledi vreme godišnjih odmora, zbog čega verovatno neće svi advokati primiti presudu istovremeno, ali veruje da će u septembru presuda već biti dostavljena svima koji imaju pravo na žalbu. Janković je podsetio da punomoćnici oštećenih nemaju pravo da izjave žalbu na presudu, te da će Apelacioni sud odlučivati o žalbama, kako je najavljeno, tužilaštva, branilaca i eventualno okrivljenih.

Objasnio je da se, po pristizanju žalbi, u Višem sudu združuju spisi predmeta, presuda, žalbe i celokupna dokazna građa i šalju se Apelacionom sudu, koji potom određuje postupajućeg sudiju i veće za postupanje u predmetu.

1/6 Vidi galeriju Miljana Kecmanović stigla u Palatu pravde Foto: Petar Aleksić

Od dinamike postupanja suda zavisi kada će biti zakazana sednica drugostepenog veća, naveo je advokat i ukazao da je u ovom slučaju specifična situacija jer je presuda već jednom ukinuta.

"To znači da će posle sednice drugostepenog veća taj sud odlučiti da li će presudu potvrditi, da li će je preinačiti ili će eventualno otvoriti glavni pretres pred drugostepenim sudom", objasnio je Janković.

Naveo je da su razlozi koji su izneti prilikom objavljivanja prvostepene presude Kecmanovićima detaljni, logični i da proizilaze iz izvedenih dokaza. On smatra da se ništa epohalno neće promeniti pri odlučivanju Apelacionog suda, bez obzira na to da li će odluka biti doneta posle sednice ili posle glavnog pretresa.

"S obzirom na dokaze u spisima predmeta, potpuno sam uveren u to da će Apelacioni sud doneti osuđujuću presudu u odnosu na Vladimira i Miljanu Kecmanović, jer je to nešto što proizilazi iz onih dokaza koji su izvedeni, a koje ste čuli prilikom objave. Smatram da je jedini logičan zaključak da su oboje izvršili krivična dela koja im je tužilaštvo stavilo na teret", naglasio je on.

Janković je u ovom postupku punomoćnik preživele dece, koja imaju status posebno osetljivih svedoka.

Odgovarajući na pitanje da li su oni zadovoljni presudom, Janković je rekao da su i oni, njihovi roditelji i porodice preminulih, presudom dobili minimalnu satisfakciju.

1/18 Vidi galeriju Roditelji žrtava iz "Ribnikara" čekaju presudu Kecmanovićima Foto: Petar Aleksić

"Minimalna satisfakcija jer vreme ne može ispraviti ono što se desilo. Nažalost, njihovu decu niko ne može da vrati, ali ti ljudi su se zaista borili vrlo hrabro tokom čitavog ovog postupka i mislim da je ovaj prvostepeni postupak praktično kruna i njihove, na prvom mestu, pa onda naše borbe da se dođe do osuđujućih presuda", istakao je advokat.

Viši sud u Beogradu je 18. juna osudio Vladimira Kecmanovića za krivična dela teško delo protiv opšte sigurnosti i zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica na kaznu zatvora od 14 i po godina, a Miljanu Kecmanović za krivično delo zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica na kaznu zatvora od dve godine i 11 meseci.

Maloletni K.K. u trenutku izvršenja masovnog ubistva u Osnovnoj školi Vladislav Ribnikar nije imao navršenih 14 godina, pa samim tim nije krivično odgovoran.

On je tog 3. maja 2023. godine u školi koju je pohađao iz dva očeva pištolja ubio devetoro dece i čuvara škole i ranio još petoro dece i nastavnicu istorije.