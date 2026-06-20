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Uprava za izvršenje krivičnih sankcija, saopštila je za Kurir da se vodi računa o bezbednosti svih lica lišenih slobode koja se nalaze u Okružnom zatvoru u Beogradu.

Ovo saopštenje je usledilo nakon što su bivšem načelniku beogradske policije Veselinu Miliću, koji se nalazi u pritvoru Okružnog zatvora u Beogradu, navodno upućene pretnje od strane za sada nepoznatih osoba, zbog čega je Više javno tužilaštvo u Beogradu naložilo hitno preduzimanje radnji radi utvrđivanja njihovog identiteta.

- Nalog je dat u cilju procesuiranja lica u skladu sa zakonom zbog postojanja osnova sumnje da je u konkretnom slučaju izvršeno krivično delo Ugrožavanje sigurnosti - navodi se u saopštenju tužilaštva. Podsetimo, za sada nepoznate osobe, prema navodima iz podneska, uputile su pretnje osumnjičenom u prostorijama Okružnog zatvora u Beogradu.

Kako UIKS ističe, Okružni zatvor u Beogradu predstavlja najveću pritvorsku jedinicu u Srbiji, sa najvećim brojem prijema i otpusta pritvorenih lica, zbog čega se bezbednosnim procedurama posvećuje posebna pažnja.

Podsetimo, Veselin M. je bivši načelnik beogradske policije. Viši sud u Beogradu doneo je 12. juna 2026. godine rešenje kojim je Veselinu M. produžen pritvor, a prema toj odluci pritvor može trajati do 12. jula 2026. godine.

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