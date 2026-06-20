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Životne okolnosti, navike i ponašanje maloletnog ubice iz Osnovne škole "Vladislav Ribnikar", koji je 3. maja 2023. godine počinio nezapamćeni masakr u centru Beograda, isplivale su tokom mnogobrojnih ročišta gde se sudilo njegovim roditeljima Vladimiru i Miljani Kecmanović.

Vladimir i Miljana Kecmanović Foto: Privatna arhiva, ATAIMAGES

Preko 140 dokaza

Pred sudom su se našli brojni detalji iz njegovog privatnog života, školovanja i porodičnih odnosa, a pojedini podaci prvi put su javno pomenuti upravo tokom izricanja presude.

Brojke x 4 okrivljena x 142 dokaza izvedena x 4 video zapisa iz škole x 1 audio zapis iz škole

Tokom postupka izvedeno čak 142 dokaza, saslušan veliki broj svedoka, analizirana dokumentacija, kao i četiri video-zapisa i jedan audio-zapis iz škole.

- Tokom višemesečnog postupka posebna pažnja posvećena je porodičnim odnosima, školovanju dečaka i njegovom kontaktu sa oružjem - kaže izvor Kurira i podseća da su se na optuženičkoj klupi, pored roditelja masovnog ubice, našli i instruktor u streljačkom klubu partizan, Nemanja Marinković, koji je prethodno osuđen na godinu dana kućnog zatvora, kao i vlasnik streljačkog kluba Partizan, Ratko Jovanović, inače osuđen na pet meseci kućnog zatvora.

Zastrašujuće poruke

Sud je, tokom izricanja presude roditeljima ubice, naveo i poruke između majke i sina koje datiraju još iz 2020. godine, a sadržaj poruka izazvao je burne reakcije svih prisutnih, jer su neke od jezivih poruka poslate i nekoliko meseci pre masakra.

- Maloletni sin je tada majci Miljani Kecmanović u jednoj poruci napisao: "Mrzim te", a 2022. godine poruka koja je, takođe zaprepastila sve prisutne jeste sadržaj koji je Miljana poslala sinu:"Je*i se, sine".

1/10 Vidi galeriju Dečak ubica izašao sa klinike na jedno suđenje, na glavi imao kačket Foto: Privatna Arhiva, Nemanja Nikolić, Nemanja Nikolić

U nekim od poruka vidan je i odnos između maloletnog ubice i rođene sestre, a koji su mu roditelji takođe zamerali. Međutim, za njih očigledno, ni to nije bilo alarmantno.

- Zašto imaš potrebu da se tako ponašaš prema sestri? - glasila je jedna od poruka iz 2023. godine koje su pročitane pred sudom. Inače, pred sudom je, iz tog razloga, utvrđivan i odnos maloletnog ubice sa rođenom sestrom.

- Zbog zaštite interesa maloletnog lica, detalji tog dela postupka nisu javno iznošeni. Ipak, u obrazloženju presude pomenuta je komunikacija između majke i sina, koja je prema oceni suda predstavljala važan segment za sagledavanje porodičnih prilika - dodaje izvor.

Dadilja primetila, a roditelji ne?!

Važan iskaz dala je i dadilja koja je godinama brinula o dečaku. Ona je tokom postupka navela da je primetila kako izbegava odlazak u školu. Sud je ocenio da takvo ponašanje nije moglo ostati neprimećeno osobama koje su svakodnevno bile u njegovom okruženju.

Stoga, u dokaznom postupku analizirane su i ostale poruke koje su razmenjivali članovi porodice. Tako je navedeno da je dva meseca pre masakra, s obzirom na veliki broj izostanaka iz škole, majka sinu poslala poruku u kojoj mu zamera da se "samo razvlači po krevetu" i da "mesecima ništa ne uči", uz ocenu da "to nije bolest već problem u glavi".

- Sud je ukazao da je maloletni ubica imao čak 211 izostanaka iz škole, što je predstavljalo važnu okolnost prilikom sagledavanja njegovog ponašanja u periodu koji je prethodio zločinu - podseća izvor.

Film o masakru, nasilne igrice, budan do jutarnjih sati...

Jedan od detalja koji je privukao pažnju jeste podatak da je dečak tokom saslušanja govorio o filmu "Columbine" koji mu je poslužio kao inspiracija za masakr, ali i igranju video-igara sa nasilnim sadržajem.

- Naveo je da ih je svakodnevno igrao do svoje 13. godine, dok je kasnije, kako je rekao, to činio znatno ređe - naveo je sudija u obrazloženju i podsetio da je dečak ubica ispričao pred sudom ranije da je veče pre masakra ostao budan do 5 ujutru, a inspiraciju je, kako je rekao, našao u filmu "Columbine", gde su dvojica učenika izvršila masovno ubistvo u školi, te se postavlja pitanje, kako je moguće da i na to niko nije obratio pažnju u domu Kecmanovića?!

Poseban deo obrazloženja odnosio se na njegov kontakt sa vatrenim oružjem. Prema navodima iz postupka, Vladimir Kecmanović je izjavio da ne zna kada je njegov sin prvi put koristio oružje. Istovremeno, tokom suđenja je utvrđeno da je otac sina učio osnovama rukovanja pištoljem u streljani - kako da stoji, drži oružje i kontroliše disanje prilikom pucanja. Kasnije je, kako je rečeno, obuku nastavio vlasnik streljane. Prema podacima iz spisa, dečak je precizno pogađao metu sa siluetom muškarca, a u tom periodu saznao je i da njegov otac u stanu poseduje pištolje, koje je kobnog 3. maja poneo u školu sa jednom jedinom namerom...

Pravdala sina

Među detaljima koji su se našli pred sudom bila je i priča o kamerama koje su Kecmanovići imali u pojedinim prostorijama stana.

Miljana Kecmanović Foto: Ilija Ilić

- Maloletni ubica je onesposobio kamere u stanu tako što ih je prekrio majicom, kada je pretraživao stan tražeći oružje, međutim, na jednom od ročišta kada je ispitivana majka ubice, ona je navela da je njen sin želeo veću privatnost pa je iz tog razloga prekrio kamere.

Podsetimo, Viši sud u Beogradu je u ponovljenom postupku Vladimira Kecmanovića kaznio sa 14 i po godina zatvora za krivičnih dela protiv opšte sigurnosti i zapuštanje i zanemarivanje maloletnog lica, dok je Miljana Kecmanović dobila dve godine i 11 meseci zatvora za krivično delo zapuštanje i zanemarivanje maoletnog lica.

"Dokazano da Kecmanovići nisu prepoznali opasnost"

Više javno tužilaštvo u Beogradu zadovoljno je osuđujućom presudom Višeg suda u Beogradu koja je izrečena roditeljima dečaka koji je izvršio višestruko ubistvo u OŠ "Vladislav Ribnikar" 3. maja 2023. godine, rekao je Nenad Stefanović, glavni tužilav Višeg javnog tužilaštva u Beogradu koje je zastupalo optužnicu protiv Kecmanovića.

Foto: Petar Aleksić, Privatna arhiva, TV Pink

- Osuđujuća presuda za oba roditelja potvrđuje da je VJT u Beogradu u svemu dokazalo svoje navode iz optužnice, pored ostalih i one koji se tiču zapuštanja detata, propusta koji se tiču prepoznavanja opasnosti, ograničavanja pristupa oružju i adekvatnog nadzora nad detetom - kaže Stefanović.