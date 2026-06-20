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Voda ne pravi razliku između hrabrosti i neopreznosti, upozorava MUP, apelujući na građane da ne testiraju granice svojih mogućnosti u rekama, jezerima i na otvorenim kupalištima.

Kako ističu, letnji period i povećan boravak na vodi sa sobom nose i veći rizik od nesreća, koje u većini slučajeva nastaju zbog nepažnje, precenjivanja sopstvenih sposobnosti ili nepoštovanja osnovnih pravila bezbednosti.

Poseban apel upućen je roditeljima da ne skidaju decu s očiju ni na trenutak, jer se nezgode mogu dogoditi veoma brzo i bez najave.

Naglašavaju i važnost slušanja uputstava spasilaca i poštovanja oznaka na kupalištima, jer su one postavljene upravo radi zaštite života i sprečavanja nesreća.

- Držite decu na oku, slušajte spasioce i ne dozvolite da jedan nepromišljen trenutak odluči kako će se završiti dan koji je počeo kao uživanje - poručuju nadležni.