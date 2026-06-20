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Maloletni masovni ubica koji je 3. maja 2023. godine počinio nezapamćeni masakr, nakon punoletstva može ostati u psihijatrijskoj ustanovi i bez saglasnosti, uz procenu stručnjaka i sudski nadzor, rekao je punomoćnik oštećenih, advokat Ognjen Božović.

Ognjen Božović Foto: Kurir Televizija

Pravni okvir u Srbiji omogućava da maloletno lice koje je izvršilo teško krivično delo, a koje je smešteno na psihijatrijsko lečenje i posmatranje, nakon sticanja punoletstva ostane u zdravstvenoj ustanovi i bez sopstvenog pristanka, ukoliko stručna procena pokaže da i dalje predstavlja opasnost po sebe ili okolinu.

"Ako se i odobri njegov izlazak..."

Kako objašnjava advokat Ognjen Božović, u slučajevima poput maloletnog izvršioca masovnog zločina, odluka o daljem boravku u specijalizovanoj ustanovi ne zavisi isključivo od njegove volje, već od kontinuiranih medicinskih i sudskih procena.

- Ako se čak i odobri njegov izlazak, biće pod sudskom kontrolom, uz obavezna veštačenja i nadzor ne samo klinike već i suda koji odlučuje da li će ostati u ustanovi ili ne - navodi Božović za RTS.

Takve odluke donose se isključivo na osnovu stručnih mišljenja psihijatara i sudske odluke, a ne automatski po navršenju punoletstva.

1/6 Vidi galeriju Dečak ubica iz klinike sproveden u Specijalni sud pod pratnjom Žandarmerije Foto: Nemanja Nikolić

Božović dodaje da je u ovakvim slučajevima ključna i inicijativa porodica žrtava, koje zahtevaju da se zakonodavni okvir dodatno unapredi, posebno kada je reč o maloletnim počiniocima najtežih krivičnih dela.

- Predložene izmene predviđaju da se formira posebna ustanova koja će se baviti posmatranjem, proučavanjem i rehabilitacijom tih maloletnika - navodi on.

Prema njegovim rečima, cilj takvih predloga jeste da se obezbedi sistem koji bi istovremeno omogućio lečenje i kontrolu, ali i sprečio bilo kakav rizik po bezbednost zajednice nakon izlaska iz institucije.

Podsetimo, Viši sud u Beogradu je u ponovljenom postupku Vladimira Kecmanovića osudio na 14 i po godina zatvora zbog krivičnih dela protiv opšte sigurnosti i zapuštanja i zlostavljanja maloletnog lica, dok je Miljana Kecmanović osuđena na dve godine i 11 meseci zatvora za isto krivično delo.

Foto: Privatna Arhiva, Nemanja Nikolic, Petar Aleksić

Najbliže pravdi

Nakon izricanja presude, punomoćnik oštećenih porodica, advokat Ognjen Božović, ocenio je za Kurir da je sudska odluka najbliža pravdi u ovom trenutku, uz napomenu da je tokom postupka izveden veliki broj dokaza i da je predmet bio izuzetno složen.

- Ova presuda je nešto najbliže pravdi, naravno da smo zadovoljni maksimalnim kaznama. Nije bilo lako voditi ovaj postupak, u njemu je toliko stvari. Preispitani su toliki dokazi, izvedeno je preko sto dokaza sve u cilju da se rasvetle krivična dela koja se okrivljenima stavljaju na teret - rekao je Božović.

On je istakao i da je slučaj otvorio šira društvena pitanja o načinu na koji se prepoznaju i tretiraju psihološki i emotivni problemi kod dece, kao i o odgovornosti porodice i institucija u prevenciji sličnih tragedija.