ŠTA ĆE BITI SA MALOLETNIM UBICOM IZ RIBNIKARA KAD NAPUNI 18 GODINA? "Čak i ako mu odobre izlazak..."
Maloletni masovni ubica koji je 3. maja 2023. godine počinio nezapamćeni masakr, nakon punoletstva može ostati u psihijatrijskoj ustanovi i bez saglasnosti, uz procenu stručnjaka i sudski nadzor, rekao je punomoćnik oštećenih, advokat Ognjen Božović.
Pravni okvir u Srbiji omogućava da maloletno lice koje je izvršilo teško krivično delo, a koje je smešteno na psihijatrijsko lečenje i posmatranje, nakon sticanja punoletstva ostane u zdravstvenoj ustanovi i bez sopstvenog pristanka, ukoliko stručna procena pokaže da i dalje predstavlja opasnost po sebe ili okolinu.
"Ako se i odobri njegov izlazak..."
Kako objašnjava advokat Ognjen Božović, u slučajevima poput maloletnog izvršioca masovnog zločina, odluka o daljem boravku u specijalizovanoj ustanovi ne zavisi isključivo od njegove volje, već od kontinuiranih medicinskih i sudskih procena.
- Ako se čak i odobri njegov izlazak, biće pod sudskom kontrolom, uz obavezna veštačenja i nadzor ne samo klinike već i suda koji odlučuje da li će ostati u ustanovi ili ne - navodi Božović za RTS.
Takve odluke donose se isključivo na osnovu stručnih mišljenja psihijatara i sudske odluke, a ne automatski po navršenju punoletstva.
Božović dodaje da je u ovakvim slučajevima ključna i inicijativa porodica žrtava, koje zahtevaju da se zakonodavni okvir dodatno unapredi, posebno kada je reč o maloletnim počiniocima najtežih krivičnih dela.
- Predložene izmene predviđaju da se formira posebna ustanova koja će se baviti posmatranjem, proučavanjem i rehabilitacijom tih maloletnika - navodi on.
Prema njegovim rečima, cilj takvih predloga jeste da se obezbedi sistem koji bi istovremeno omogućio lečenje i kontrolu, ali i sprečio bilo kakav rizik po bezbednost zajednice nakon izlaska iz institucije.
Podsetimo, Viši sud u Beogradu je u ponovljenom postupku Vladimira Kecmanovića osudio na 14 i po godina zatvora zbog krivičnih dela protiv opšte sigurnosti i zapuštanja i zlostavljanja maloletnog lica, dok je Miljana Kecmanović osuđena na dve godine i 11 meseci zatvora za isto krivično delo.
Najbliže pravdi
Nakon izricanja presude, punomoćnik oštećenih porodica, advokat Ognjen Božović, ocenio je za Kurir da je sudska odluka najbliža pravdi u ovom trenutku, uz napomenu da je tokom postupka izveden veliki broj dokaza i da je predmet bio izuzetno složen.
- Ova presuda je nešto najbliže pravdi, naravno da smo zadovoljni maksimalnim kaznama. Nije bilo lako voditi ovaj postupak, u njemu je toliko stvari. Preispitani su toliki dokazi, izvedeno je preko sto dokaza sve u cilju da se rasvetle krivična dela koja se okrivljenima stavljaju na teret - rekao je Božović.
On je istakao i da je slučaj otvorio šira društvena pitanja o načinu na koji se prepoznaju i tretiraju psihološki i emotivni problemi kod dece, kao i o odgovornosti porodice i institucija u prevenciji sličnih tragedija.
- Ova presuda ukazuje na to da zbrinjavanje nije samo pružanje materijalnog, već da obratimo pažnju na psihički i emotivni razvoj deteta. U današnje vreme deca brže odrastaju i izložena su mnogim informacijama i sadržajima, ali moramo za to odvojiti dodatnu energiju i fokus kako se ne bi nikada više ništa slično dogodilo. Mislim da je ova presuda nešto što daje nadu da kao društvo možemo promeniti da se ovo više nikada ne ponovi - zaključio je on.