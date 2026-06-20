Saobraćaj potpuno obustavljen, stanje učesnika još nije poznato, a ekipe hitnih službi i dalje su na terenu
Hronika
TEŠKA SAOBRAĆAJKA KOD INĐIJE! Sudar na izlazu ka Staroj Pazovi, vatrogasci sekli kombi da dođu do vozača
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Danas oko 14 sati došlo je do teške saobraćajne nesreće u Inđiji.
Kako se nezvanično saznaje, saobraćajna nesreća se dogodila na izlazu iz Inđije u smeru ka Staroj Pazovi. Prema prvim informacijama, vatrogasci sekli kombi da dođu do vozača.
Saobraćaj je obustavljen. Stanje učesnika nije poznato.
Uskoro opširnije...
(Blic)
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