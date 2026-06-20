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Danas oko 14 sati došlo je do teške saobraćajne nesreće u Inđiji.

Kako se nezvanično saznaje, saobraćajna nesreća se dogodila na izlazu iz Inđije u smeru ka Staroj Pazovi. Prema prvim informacijama, vatrogasci sekli kombi da dođu do vozača.

Saobraćaj je obustavljen. Stanje učesnika nije poznato.

Uskoro opširnije...

(Blic)

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