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Dušan Pavlović (28), kamiondžija iz Srbije osuđen je pred sudom u Francuskoj na godinu dana uslovnog zatvora zbog izazivanja saobraćajne nesreće 5. maja u Kiz-la-Motu, u kojoj je poginula Nikol Bernar (77).

Kako pišu lokalni mediji, nesreća se desila dok su ova majka i baka prelazile ulicu na obeleženom pešačkom prelazu, a na Nikol je naleteo kamion srpskih tablica kojim je upravljao Pavlović.

- Život Nikol Bernar, stanovnice Trosli-Breja, završio se u utorak, 5. maja 2026. godine, u 10.26 časova na putu u Kiz-la-Motu, blizu bara i prodavnice duvana. Život Dušana Pavlovića se promenio istog dana, u isto vreme i na istom mestu. On je bio vozač kamiona koji je nenamerno pregazio ženu dok je prelazila pešački prelaz. Nije je video. Od tada ga ova tragedija proganja - pišu francuski mediji i dodaju da je Srbin 11. juna, kada je i doneta presuda, bio u sudu u Kompjenju vidno utučen. Osuđen je za krivično delo ubistvo iz nehata.

Pala i upala pod točkove kamiona

U sudu nisu bili ni suprug ni deca nastradale Nikol, a zastupa ih je advokat Robin Boazo. Vozač je pripremio pismo za njih, koje je prevodilac pročitao na kraju ročišta. Advokat je potom prosledio pismo porodici.

- Od te stravične nesreće, optuženi, koji je pod sudskim nadzorom, nije napuštao Francusku. Ispunio je sve svoje obaveze i odgovorio je na sva pitanja suda - navode lokalni mediji i dodaju da je sudija Kloe Grandon počela ročište pregledom činjenica i iskazima svedoka. Takođe, saobraćajnu nesreću zabeležile su i kamere sa obližnjeg bara i prodavnice duvana, što je istražiteljima omogućilo da precozno rekonstruišu nemili događaj.

- U 10.13 časova, Nikol Bernar je počela da prelazi pešački prelaz. Sedam sekundi kasnije, kamion ju je udario. Pala je i upala pod točkove kamiona dugog 14,60 metara i širokog 2,50 metara. Vozač nije shvatio šta se dogodilo i vukao ju je nekoliko metara pre nego što su intervenisali svedoci, kucajući na njegova vrata da ga zaustave. Čovek se zaustavio, izašao, ali nije odmah video problem. Kada se sagnuo, otkrio je stravičan prizor - unakaženo telo - prizori su koje su snimile nadzorne kamere na dan nesreće.

Uzaludni napori Svedoci su ispričali da je kamiondžija bio u stanju šoka, dezorijentisan i izgubljen, a jedan od svedoka bio je i dobrovoljni vatrogasac. - Primetio sam da žrtva slabo diše. Pokušao sam reanimaciju i pozvao kolege da mi pomognu da je izvučemo ispod kamiona. Veliki broj pripadnika hitne pomoći brzo je stigao na lice mesta. Svi napori su bili uzaludni. Žena je proglašena mrtvom u 10.56 časova - posvedočio je vatrogasac.

Svi toksikološki testovi koji su urađeni vozaču kamiona odmah nakon nesreće bili su negativni, u organizmu nije imao ni tragova alkohola ni droge. Inače, radi se o profesionalnom vozaču.

- U trenutku nesreće on je vozio sporno vozilo tri godine. Dušan Pavlović nema krivični dosije. Pre nesreće je poštovao sve obavezne periode odmora. U trenutku sudara vozio je brzinom od 9 km/h, zaustavio se pre pešačkog prelaza, a zatim ponovo počeo da vozi i tada je udario ženu - detalji su sa suđenja u Francuskoj.

"Nisam mogao da je vidim"

Na ročištu je govorio i okrivljeni Srbin, koji je tvrdio da nije video ženu pešaka.

- Nisam vozio brzo zbog saobraćajne gužve. Vozila su se kretala i zaustavljala... Ne znam kada se dogodio udarac, nisam video - rekao je Pavlović, a na pitanja sudije "da je pravilno koristio sva ogledala, uključujući i ono u kabini za mrtve uglove, tvrdi je da jeste.

- Žena je bila niska. Od zemlje do dna vetrobranskog stakla mog kamiona, to je 2,15 metara. Nisam mogao da je vidim - tvrdio je optuženi. Testovi sprovedeni da bi se ovo potvrdilo potvrđuju da je, sa visinom od 1,61 metra, i s obzirom na visinu vozačevog sedišta, žrtvu bilo teško uočiti, osim, možda, ako vozač više puta ne pogleda u retrovizor.

Unuk prvi saznao Advokat ožalošćene porodice rekao je da je Nikol sa suprugom bila u braku 59 godina. - Proslavili bi dijamantsku svadbu 2027. godine. Unuk žrtve je prvi saznao za nesreću. Policija je koristila poslednji broj koji je pozvan sa mobilnog telefona gospođe Bernar. On je tada morao da obavesti ostatak porodice - rekao je advokat porodice pokojne Nikol.

Tužilac Gijom Teobald rekao je "da generalno, u ovoj vrsti slučajeva, preovladava tuga, ali je krivično delo jasno". Prema njegovim rečima, srpski vozač kamiona je trebalo da stane, držeći veće rastojanje od pešačkog prelaza pre nego što ponovo krene, i trebalo je češće da proverava retrovizor. Tužilac je zatražio dvogodišnju uslovnu kaznu za Dušana Pavlovića.

Advokat Dragan Ivanović, iz pariske advokatske komore, govorio je u ime odbrane.

- Moj klijent se jasno zaustavio pre pešačkog prelaza. Visina žrtve, 1,61 metar, bila je odlučujući faktor u ovoj tragediji. Bilo ju je nemoguće videti - rekao je branilac Pavlovića, dok je Pavlović dodao:

- Bez reči sam zbog ove tragedije. Nije bilo namerno s moje strane. Izražavam iskreno saučešće porodici. Delim njihovu tugu.