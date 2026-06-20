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Tinejdžer A.M. (16) poginuo je danas oko 15 sati u saobraćajnoj nesreći u Zrenjaninu.

Prema nezvaničnim informacijama Blic.rs, saobraćajna nesreća se dogodila u Zrenjaninu kod jednog motela.

Tinejdžer je bio na električnom motociklu zajedno sa još jednom osobom kada su se sudarili sa autobusom!

On je stradao, dok je njegov vršnjak zadobilo povrede.

Uviđaj je u toku.

Kurir/Informer

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