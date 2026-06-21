NAJTUŽNIJI PRIZOR NA MESTU GDE JE POGINULA SMILJANA (27) IZ SRBIJE: Mlada planinarka nastradala na Prokletijama, kolege poslale srceparajuću poruku
U znak sećanja na mladu planinarku Smiljanu Radovanović (27) koja je poginula u subotu 6. juna na Prokletijama nakon pada sa litice tokom uspona na jedan od najzahtevnijih vrhova ovog planinskog masiva, za danas je u Dolini Grbaje organizovan memorijalni skup pod nazivom "Zastani za Smiljanu".
Okupljeni su se našli u Dolini Grbaje, odakle su krenuli ka Grbajskom Zastanu kako bi odali počast nastradaloj planinarki, ali i poslali snažnu poruku o značaju bezbednosti u planini i vrednosti ljudskog života.
Organizatori poručuju da ovaj događaj nije samo sećanje na Smiljanu, već i poziv svim ljubiteljima prirode da zastanu i razmisle.
- Razmisli o svojim ciljevima, o putu kojim ideš, o ljudima koji te vole, o riziku koji preuzimaš i da li je svaki vrh vredan onoga što možeš da izgubiš. Život je jedno prelepo čudo, vrednije od svake ambicije i svakog osvojenog vrha - naveli su u pozivu.
Grupa alpinista se tom prilikom popela na vrh Zastanit, gde je postavljena spomen-ploča sa Smiljaninim imenom, dok su ostali učesnici položili cveće na Grbajskom Zastanu.
Nakon toga planirano je druženje u dolini, evociranje uspomena na Smiljanu, kao i razgovor posvećen bezbednosti u planini, planiranju uspona i izazovima sa kojima se susreću mladi planinari i alpinisti.
Podsetimo, Smiljana je nastradala u subotu, 6. juna, tokom planinarenja. U trenutku nesreće sa njom su bila i dvojica muškaraca koji su policiji prijavili njen pad. Potraga za telom trajala je do 8. juna, pošto su spasilačke ekipe prethodno morale da prekinu akciju zbog nepovoljnih vremenskih uslova.
Inače, njene objave svedoče da je iza sebe imala niz zahtevnih ekspedicija i uspona, od vrhova u Grčkoj i na Balkanu, preko najpoznatijih alpskih ruta, pa sve do osvajanja najvišeg vrha Afrike.
- Mlada planinarka iz Srbije iza sebe je imala desetine zahtevnih ekspedicija, uključujući Kilimandžaro, Matterhorn i Grossglockner - podseća izvor Kurira.
Uprkos bogatom iskustvu, tragedija se dogodila na izuzetno nepristupačnom terenu, gde je, prema ranijim pisanjima, pokušala da zaobiđe stenu na samom vrhu, nakon čega je pala u provaliju duboku oko 250 metara.
Smiljana je tokom prethodnih godina redovno objavljivala fotografije sa svojih planinarskih poduhvata. U oktobru 2024. godine pohvalila se usponom na Retezat u Rumuniji, dok je mesec dana kasnije osvojila Midžor, najviši vrh Stare planine. Početkom 2025. godine izvela je zimski uspon na Musalu, najviši vrh Balkana, a već u februaru našla se na vrhu Afrike, Kilimandžaru, visokom 5.895 metara.
- Pet dana uspona. Najlepše iskustvo ikad- napisala je tada uz fotografije sa afričkog kontinenta.
Izvor navodi da je u martu 2025. godine izvela i zimski uspon na Grossglockner, najviši vrh Austrije i jedan od najzahtevnijih alpskih poduhvata, dok je tokom leta osvojila i Ararat, najviši vrh Turske, kao i čuveni Matterhorn preko Lavljeg grebena u Italiji.
Među njenim usponima našle su se i zahtevne alpske rute Traverse Vallée Blanche i Aiguille d Entreves u masivu Monblana, uspon na Breithorn, kao i brojni zimski poduhvati tokom ove godine, Maljovica, vrh Stefani, Mitikas, najviši vrh Grčke, Arete des Cosmiques u francuskom delu Monblana, Triglav u Sloveniji, jugoistočni greben planine Aiguille de l’Index, kao i Študlgrat na Grossglockneru.