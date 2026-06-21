Smiljana je tokom prethodnih godina redovno objavljivala fotografije sa svojih planinarskih poduhvata. U oktobru 2024. godine pohvalila se usponom na Retezat u Rumuniji, dok je mesec dana kasnije osvojila Midžor, najviši vrh Stare planine. Početkom 2025. godine izvela je zimski uspon na Musalu, najviši vrh Balkana, a već u februaru našla se na vrhu Afrike, Kilimandžaru, visokom 5.895 metara.

- Pet dana uspona. Najlepše iskustvo ikad- napisala je tada uz fotografije sa afričkog kontinenta.

Izvor navodi da je u martu 2025. godine izvela i zimski uspon na Grossglockner, najviši vrh Austrije i jedan od najzahtevnijih alpskih poduhvata, dok je tokom leta osvojila i Ararat, najviši vrh Turske, kao i čuveni Matterhorn preko Lavljeg grebena u Italiji.

Među njenim usponima našle su se i zahtevne alpske rute Traverse Vallée Blanche i Aiguille d Entreves u masivu Monblana, uspon na Breithorn, kao i brojni zimski poduhvati tokom ove godine, Maljovica, vrh Stefani, Mitikas, najviši vrh Grčke, Arete des Cosmiques u francuskom delu Monblana, Triglav u Sloveniji, jugoistočni greben planine Aiguille de l’Index, kao i Študlgrat na Grossglockneru.