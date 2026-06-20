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Prava drama odigrala se danas popodne na bazenu u Jakovu, kada je četvorogodišnje dete izvučeno iz vode bez znakova disanja.

Prema dostupnim informacijama, dete je bilo u kritičnom stanju, a brzom reakcijom spasilaca, pripadnika obezbeđenja i lekara koji se u tom trenutku zatekao među posetiocima bazena odmah je započeta reanimacija.

Nakon višeminutne borbe za život, dete je pokazalo znakove oporavka, a prisutni su uspeli da ga povrate iz stanja bez svesti i disanja.

Za sada nisu poznate sve okolnosti pod kojima je došlo do incidenta, niti u kakvom se zdravstvenom stanju dete trenutno nalazi. Očekuje se više informacija nakon zvaničnog saopštenja nadležnih službi.

Brza i prisebna reakcija spasilaca, obezbeđenja i lekara bila je presudna da se izbegne tragedija.