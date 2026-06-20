U teškoj saobraćajnoj nesreći kod Niša, u kojoj su učestvovali autobus i putničko vozilo, jedna osoba je izgubila život, dok je troje ljudi povređeno.
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STRAVIČNA NESREĆA KOD NIŠA, IMA POGINULIH! Sudarili se autobus i automobil, troje ljudi povređeno - OBJAVLJEN SNIMAK S MESTA NESREĆE (VIDEO)
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U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se danas dogodila kod Niša poginula je jedna osoba.
Kako prenosi Instagram stranica "Snaga juga" nesreća se dogodila u selu Bancarevo.
U sudaru autobusa i putničkog vozila je, prema prvim informacijama, jedna osoba poginula, a troje je povređeno.
U toku je istraga.
Kurir.rs
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