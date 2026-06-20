Slušaj vest

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se danas dogodila kod Niša poginula je jedna osoba.

Kako prenosi Instagram stranica "Snaga juga" nesreća se dogodila u selu Bancarevo.

U sudaru autobusa i putničkog vozila je, prema prvim informacijama, jedna osoba poginula, a troje je povređeno.

U toku je istraga.

Kurir.rs

Ne propustiteHronikaSRBIN UDARIO BAKU KAMIONOM, VUKAO JE NEKOLIKO METARA, PA ZATEKAO JEZIV PRIZOR I UNAKAŽENO TELO! Kamiondžija osuđen u Francuskoj zbog ubistva iz nehata
Bosna i HercegovinaTRAGEDIJA U PRIJAKOVCIMA! TROJE POGINULO U ŽESTOKOM SUDARU 4 AUTA: Ima i povređenih, svi na dijagnostici - policija i Hitna pomoć na terenu
shutterstock-2152640437.jpg
HronikaHOROR U ZRENJANINU, POGINUO TINEJDŽER (16) Stravičan sudar motocikla i autobusa
shutterstock_2517228463.jpg
HronikaTEŠKA SAOBRAĆAJKA KOD INĐIJE! Sudar na izlazu ka Staroj Pazovi, vatrogasci sekli kombi da dođu do vozača
Saobraćajni policajac