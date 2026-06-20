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Večeras oko 21 čas u Petrovcu na Mlavi došlo je do pucnjave u porodičnoj kući, kada je, prema prvim informacijama, sin iz vatrenog oružja pucao u svoju majku.

Žena je zadobila teške telesne povrede i hitno je prevezena u bolnicu radi ukazivanja lekarske pomoći.

Pripadnici policije su na licu mesta i obavljaju uviđaj, nakon čega će biti poznato više okolnosti pod kojima se incident dogodio.

Kurir/Informer

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