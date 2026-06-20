U Petrovcu na Mlavi došlo je do pucnjave u porodičnoj kući, gde je sin pucao u svoju majku. Žena je teško povređena i prevezena u bolnicu.
Hronika
SIN PUCAO U MAJKU, HOROR U PETROVCU NA MLAVI Policija opkolila mesto zločina
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Večeras oko 21 čas u Petrovcu na Mlavi došlo je do pucnjave u porodičnoj kući, kada je, prema prvim informacijama, sin iz vatrenog oružja pucao u svoju majku.
Žena je zadobila teške telesne povrede i hitno je prevezena u bolnicu radi ukazivanja lekarske pomoći.
Pripadnici policije su na licu mesta i obavljaju uviđaj, nakon čega će biti poznato više okolnosti pod kojima se incident dogodio.
Kurir/Informer
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