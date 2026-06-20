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Jedan muškarac poginuo je večeras u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u okolini Niša, na putu između sela Jelašnica i Bancarevo.

Kako se saznaje, nastradali je upravljao automobilom marke "kia", koji se sudario sa autobusom.

U nesreći su povređene još tri osobe, koje su nakon ukazane prve pomoći transportovane u Univerzitetski klinički centar Niš.

Policija je obavila uviđaj na mestu događaja, a o nesreći je obavešteno nadležno tužilaštvo. Okolnosti i uzrok sudara biće utvrđeni daljom istragom.