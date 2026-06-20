Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Z. S. iz Petrovca na Mlavi, posle kraće svađe, večeras je navodno pucao na svoje roditelje u porodičnoj kući.

Kako se nezvanično saznaje, metak je promašio oca ali je majka teško ranjena.

On je navodno, kako su prenele komšije, vikao da će da pobije i njih i sebe, i pobegao sa mesta zločina.

Policija je i dalje na terenu.