U Petrovcu na Mlavi dogodio se incident u porodičnoj kući nakon svađe, kada je muškarac navodno pucao na svoje roditelje.
Hronika
SIN PUCAO NA RODITELJE, METAK PROMAŠIO OCA I POGODIO MAJKU! Strašni detalji horora u Petrovcu na Mlavi: Komšije tvrde - "Vikao je da će da POBIJE I NJIH I SEBE"
Slušaj vest
Z. S. iz Petrovca na Mlavi, posle kraće svađe, večeras je navodno pucao na svoje roditelje u porodičnoj kući.
Kako se nezvanično saznaje, metak je promašio oca ali je majka teško ranjena.
On je navodno, kako su prenele komšije, vikao da će da pobije i njih i sebe, i pobegao sa mesta zločina.
Policija je i dalje na terenu.
Kurir.rs/Informer
Reaguj
Komentariši