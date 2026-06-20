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Z. S. je samo dva sata pre nego što je pucao u svoje roditelje u Petrovcu na Mlavi, objavio status na "Fejsbuk" profilu.

Kako se nezvanično saznaje, Z. S. se nedavno razveo i živeo je sa sinom, koji ide u srednju školu u Svilajncu.

Foto: Drustvene Mreže

I prethodnih dana, on je na "Fejsbuk" društvenoj mreži pisao o porodičnim odnosima.

Foto: Drustvene Mreže

Pre dva dana objavio je nekoliko rečenica o porodičnim odnosima koji, kako nerado pričaju oni koji su poznavali ovu porodicu, nisi bili dobri. Z. S. je o tome upravo i pisao.

Foto: Drustvene Mreže

Incident se dogodio večeras, oko 21 čas, kada je Z. S. pucao na svoje roditelje u porodičnoj kući.