Novi detalji pojavili su se nakon incidenta u Petrovcu na Mlavi, gde je muškarac navodno pucao na svoje roditelje u porodičnoj kući.
detalji zločina
OVO JE MUŠKARAC KOJI JE PUCAO NA RODITELJE U PETROVCU NA MLAVI: Pre zločina objavljivao zloslutne statuse, reči ULIVAJU JEZU: "Ovu borbu nisam izdržao" FOTO
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Z. S. je samo dva sata pre nego što je pucao u svoje roditelje u Petrovcu na Mlavi, objavio status na "Fejsbuk" profilu.
Kako se nezvanično saznaje, Z. S. se nedavno razveo i živeo je sa sinom, koji ide u srednju školu u Svilajncu.
Foto: Drustvene Mreže
I prethodnih dana, on je na "Fejsbuk" društvenoj mreži pisao o porodičnim odnosima.
Foto: Drustvene Mreže
Pre dva dana objavio je nekoliko rečenica o porodičnim odnosima koji, kako nerado pričaju oni koji su poznavali ovu porodicu, nisi bili dobri. Z. S. je o tome upravo i pisao.
Foto: Drustvene Mreže
Incident se dogodio večeras, oko 21 čas, kada je Z. S. pucao na svoje roditelje u porodičnoj kući.
Kurir.rs/Informer
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