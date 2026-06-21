Zaplenjeno je gotovo kilogram amfetamina, marihuana, kokain i četiri digitalne vage za precizno merenje
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PAO DILER U NOVOM SADU! Policija pronašla amfetamin, kokain i marihuanu, zaplenjene i digitalne vage
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Pripadnici Policijske uprave u Novom Sadu izveli su još jednu munjevitu i uspešnu akciju u kojoj su uhapsili tridesetšestogodišnjeg F. M. iz ovog grada.
Kod njega je tokom pretresa pronađena velika količina različitih narkotika, kao i kompletna oprema za njihovu dalju distribuciju.
Prilikom pretresa lokacije i osumnjičenog, policijski službenici su pronašli materije za koje se osnovano sumnja da su bile namenjene daljem ilegalnom uličnom tržištu. Tom prilikom oduzeto je:
Amfetamin: Čak 900,90 grama "brze droge" spremne za pakovanje;
Marihuana: 95,47 grama opojne supstance;
Kokain: 67,83 grama skupocenog praha visoke čistoće;
Vage: Četiri digitalna aparata za precizno merenje;
Kurir.rs/Telegraf
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