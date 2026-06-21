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Z. S. iz sela Šetonje kod Petrovca na Mlavi, koji je večeras oko 21 čas iz vatrenog oružja navodno pucao na svoje roditelje u porodičnoj kući, predao se policiji.

Prema poslednjim informacijama sa terena, osumnjičeni se u kasnim večernjim satima sam pojavio i ušetao u lokalnu policijsku stanicu, gde se trenutno nalazi na saslušanju.

Porodičnoj tragediji, koja je uznemirila čitav Petrovac na Mlavi, prethodila je žestoka verbalna rasprava u porodičnom domu. U naletu besa, Z. S. je potegao vatreno oružje i ispalio više hitaca u pravcu oca i majke.

Prema nezvaničnim informacijama, otac je pukom srećom uspeo da izbegne metke i prošao je bez povreda, dok je nesrećna majka zadobila teške prostrelne rane. Ona je hitno prevezena u bolnicu, gde se lekari trenutno bore za njen život.

"Sve ću vas pobiti!" — Opsadno stanje i dramatično bekstvo

Nakon što je ispalio hice, Zoran S. je, prema svedočenju vidno potresenih komšija, počeo da viče i preti.

- Čula se strašna galama, a ubrzo potom i pucnji. Vikao je na sav glas da će pobiti i njih i sebe, a onda je u mraku pobegao sa mesta zločina - navode uplašeni meštani.

U Petrovcu na Mlavi i okolini odmah je proglašeno opsadno stanje. Sve raspoložive snage MUP-a satima su bile na terenu, blokirale izlaze iz mesta i tragale za naoružanim beguncem, pre nego što je drama okončana njegovom samoinicijativnom predajom.

Foto: Drustvene Mreže

Foto: Drustvene Mreže

Zloslutna najava na društvenim mrežama

Ono što dodatno baca svetlo na ovaj stravičan događaj jesu aktivnosti osumnjičenog na društvenim mrežama neposredno pre napada. Samo dva sata pre nego što je zapucao na roditelje, Z. S. je na svom Fejsbuk profilu podelio pesmu "Stari" uz zloslutno izvinjenje upućeno sopstvenom detetu: "Oprosti mi sine, morao sam... Ovu borbu nisam izdržao."

Policijski uviđaj na mestu nesreće je završen, a dalja istraga i saslušanje osumnjičenog u policijskoj stanici utvrdiće tačne motive ove teške porodične tragedije.