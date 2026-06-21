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U beogradskom naselju Žarkovo juče je došlo do dramatičnog incidenta u saobraćaju koji je kulminirao upotrebom vatrenog oružja i saobraćajnom nezgodom.

Nezvanično, policiji je juče oko 14 sati prijavljeno da je na uglu ulica Braće Vučković i Trgovačka došlo do pucnjave.

Policijske patrole su odmah upućene na lice mesta, gde su obavile razgovor sa učesnicima i rekonstruisale hronologiju sukoba koji je započeo na drugoj lokaciji.

Sukob počeo u Rakovici

Kako se saznaje, drama je započela na Miljakovcu. Između vozača luksuznog automobila "mercedes ML", D. D. (56), i vozača kombija "opel vivaro", P. S. (25), došlo je do nesporazuma u saobraćaju.

Nakon verbalnog konflikta, D. D. je potegao vatreno oružje i ispalio nekoliko hitaca u pravcu kombija kojim je upravljao P. S. Srećom, u ovoj pucnjavi niko nije ranjen, a na vozilu "opel vivaro" nisu uočena oštećenja od projektila.

Nakon što je na njega pucano, vozač kombija P. S. počeo je da se udaljava sa lica mesta, ali je vozač "mercedesa" krenuo za njim.

Dolaskom do raskrsnice ulica Braće Vučković i Trgovačka na Čukarici, D. D. je svojim vozilom udario u kombi "opel vivaro", koji je od siline udarca naleteo na motocikl kojim je upravljao O. J.

Motociklista O. J. na svu sreću je prošao bez vidnih povreda, ali se žalio na bol u nozi. Policija je našla pištolj koji je D.D. koristio.

O ovom slučaju je obavešteno nadležno tužilaštvo.