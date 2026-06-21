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Tokom noći na periferiji Čačka u naselju Trnava došlo je do teške saobraćajne nesreće u kojoj je jedna mlada devojka izgubila život.

- Kako smo čuli, vozilo je udarilo svom silinom u semafor, a nesrećna devojka je poginula, kaže za RINU jedan od meštana.

Daljom istragom biće utvrđene sve okolnosti pod kojima je došlo do ove teške saobraćajne nezgode.

Nije poznato da li ima povređenih lica.

Kurir.rs/RINA

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