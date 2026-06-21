U teškoj nesreći tokom noći vozilo je udarilo u semafor, a istraga će utvrditi sve okolnosti ovog tragičnog događaja u okolini Čačka.
Hronika
STRAVIČNA NESREĆA U ČAČKU! Mlada devojka poginula na licu mesta - automobilom se svom silinom zakucala u semafor
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Tokom noći na periferiji Čačka u naselju Trnava došlo je do teške saobraćajne nesreće u kojoj je jedna mlada devojka izgubila život.
- Kako smo čuli, vozilo je udarilo svom silinom u semafor, a nesrećna devojka je poginula, kaže za RINU jedan od meštana.
Daljom istragom biće utvrđene sve okolnosti pod kojima je došlo do ove teške saobraćajne nezgode.
Nije poznato da li ima povređenih lica.
Kurir.rs/RINA
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