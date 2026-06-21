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Tokom noći u čačanskom naselju Trnava dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je život izgubila žena srednjih godina, a prema rečima očevidaca, tragedija se dogodila u blizini semafora, u trenutku kada je žena izlazila iz taksi vozila.

- Kako smo uspeli da čujemo od očevidaca, žena je izlazila iz taksija kod semafora u Trnavi, kada je na nju naletelo vozilo kojim je upravljao tinejdžer starosti 19 godina. Žena je usled težine zadobijenih povreda preminula - rekao je izvor upoznat sa ovim slučajem.

Na mesto nesreće ubrzo su stigle ekipe hitne pomoći i policije, ali uprkos naporima lekara, nesrećnoj ženi nije bilo spasa.

Prema za sada nezvaničnim informacijama, mladi vozač koji je upravljao automobilom uhapšen je neposredno nakon nesreće.

Nadležni organi obavili su uviđaj, a istraga će utvrditi sve okolnosti koje su dovele do ove teške saobraćajne nesreće. Za sada nije poznato pod kojim se tačno okolnostima dogodio kobni sudar, niti da li postoje dodatni faktori koji su uticali na tragediju.

Više detalja očekuje se nakon završetka istrage i zvaničnog saopštenja nadležnih institucija.