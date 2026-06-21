Devetnaestogodišnjak iz Čačka ubijen je tokom noći na Gradskoj plaži, a policija je ubrzo nakon zločina pronašla i uhapsila osumnjičenog O. O. (20).
Hronika
UHAPŠEN MLADIĆ (20) ZBOG UBISTVA U ČAČKU! Tinejdžera izbo nožem na Gradskoj plaži, pa pobegao
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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Čačku uhapsili su O. O. (20) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo.
On se sumnjiči da je noćas na Gradskoj plaži u Čačku, oštrim predmetom usmrtio devetnaestogodišnjaka iz Čačka.
Potom je pobegao, a policija ga je ubrzo pronašla i uhapsila.
Po nalogu tužioca Višeg javnog tužilaštva u Čačku, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.
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