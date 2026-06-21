Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Čačku uhapsili su O. O. (20) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo.

On se sumnjiči da je noćas na Gradskoj plaži u Čačku, oštrim predmetom usmrtio devetnaestogodišnjaka iz Čačka.

Potom je pobegao, a policija ga je ubrzo pronašla i uhapsila.