Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Policijske stanice Čukarica i Interventne jedinice 92, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su D. D. (56) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela izazivanje opšte opasnosti i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Kako se sumnja, D. D. je juče u Rakovici, upravljajući vozilom "mercedes", nakon konflikta u saobraćaju sa dvadesetpetogodišnjim vozačem kombija marke "opel vivaro",ispalio nekoliko hitaca iz vatrenog oružja u njegovom pravcu.

Dok su se udaljavali, D. D. je, kako se sumnja, na teritoriji Čukarice, najpre vozilom udario u navedeni kombi koje je udarilo u motociklistu koji je tom prilikom zadobio laku povredu.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.