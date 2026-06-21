NOVI DETALJI PUCNJAVE U RAKOVICI, VOZAČ "MERCEDESA" UHAPŠEN! Posvađao se sa vozačem kombija zbog saobraćaja, pa ga jurio kroz grad
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Policijske stanice Čukarica i Interventne jedinice 92, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su D. D. (56) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela izazivanje opšte opasnosti i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.
Kako se sumnja, D. D. je juče u Rakovici, upravljajući vozilom "mercedes", nakon konflikta u saobraćaju sa dvadesetpetogodišnjim vozačem kombija marke "opel vivaro",ispalio nekoliko hitaca iz vatrenog oružja u njegovom pravcu.
Dok su se udaljavali, D. D. je, kako se sumnja, na teritoriji Čukarice, najpre vozilom udario u navedeni kombi koje je udarilo u motociklistu koji je tom prilikom zadobio laku povredu.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.
Podsetimo, drama je započela između vozača luksuznog automobila "mercedes ML", D. D. (56), i vozača kombija "opel vivaro", P. S. (25), kada je došlo do nesporazuma u saobraćaju. Nakon verbalnog konflikta, D. D. je potegao vatreno oružje i ispalio nekoliko hitaca u pravcu kombija kojim je upravljao P. S. Srećom, u ovoj pucnjavi niko nije ranjen, a na vozilu "opel vivaro" nisu uočena oštećenja od projektila.