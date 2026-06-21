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- Z. S. јe, kako se sumnja, sinoć, u dvorištu porodičnog domaćinstva u okolini Petrovca na Mlavi, iz pištolja za koјi niјe imao dozvolu ispalio nekoliko hitaca u pravcu svoјih roditelja.Tom prilikom, njegova šezdesettrogodišnja maјka zadobila јe tešku telesnu povredu i ona јe zbrinuta u bolnici u Petrovcu na Mlavi - navodi se u saopštenju.

Foto: Drustvene Mreže

Po nalogu Višeg јavnog tužilaštva u Požarevcu, osumnjičenom јe određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu priјavu, biti priveden tužiocu.

Protiv osumnjičenog će nadležnom tužilaštvu u redovnom postupku, biti podneta i krivična priјava zbog postoјanja osnova sumnje da јe izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružјa i eksplozivnih materiјa.

Podsetimo, Zoran S. je samo dva sata pre nego što je pucao u svoje roditelje u Petrovcu na Mlavi, objavio status na "Fejsbuk" profilu. Inače, Zoran S. se nedavno razveo i živeo je sa sinom, koji ide u srednju školu u Svilajncu.

Foto: Drustvene Mreže

Pre dva dana objavio je nekoliko rečenica o porodičnim odnosima koji, kako nerado pričaju oni koji su poznavali ovu porodicu, nisi bili dobri.

Inače, porodičnoj tragediji, koja je uznemirila čitav Petrovac na Mlavi, prethodila je žestoka verbalna rasprava u porodičnom domu.