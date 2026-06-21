Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Petrovcu na Mlaviuhapsili su Zorana S. (40) iz okoline ovog mesta, zbog postoјanja osnova sumnje da јe izvršio krivično delo teško ubistvo u pokušaјu.

- Z. S. јe, kako se sumnja, sinoć, u dvorištu porodičnog domaćinstva u okolini Petrovca na Mlavi, iz pištolja za koјi niјe imao dozvolu ispalio nekoliko hitaca u pravcu svoјih roditelja.Tom prilikom, njegova šezdesettrogodišnja maјka zadobila јe tešku telesnu povredu i ona јe zbrinuta u bolnici u Petrovcu na Mlavi - navodi se u saopštenju.

WhatsApp Image 2026-06-20 at 23.36.25.jpeg
Foto: Drustvene Mreže

Po nalogu Višeg јavnog tužilaštva u Požarevcu, osumnjičenom јe određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu priјavu, biti priveden tužiocu.

Protiv osumnjičenog će nadležnom tužilaštvu u redovnom postupku, biti podneta i krivična priјava zbog postoјanja osnova sumnje da јe izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružјa i eksplozivnih materiјa.

Podsetimo, Zoran S. je samo dva sata pre nego što je pucao u svoje roditelje u Petrovcu na Mlavi, objavio status na "Fejsbuk" profilu. Inače, Zoran S. se nedavno razveo i živeo je sa sinom, koji ide u srednju školu u Svilajncu.

1378355_z1_iff (1).jpg
Foto: Drustvene Mreže

Pre dva dana objavio je nekoliko rečenica o porodičnim odnosima koji, kako nerado pričaju oni koji su poznavali ovu porodicu, nisi bili dobri. 

Inače, porodičnoj tragediji, koja je uznemirila čitav Petrovac na Mlavi, prethodila je žestoka verbalna rasprava u porodičnom domu.

- Čula se strašna galama, a ubrzo potom i pucnji. Vikao je na sav glas da će pobiti i njih i sebe, a onda je u mraku pobegao sa mesta zločina - navode uplašeni meštani.

Ne propustiteHronikaPUCAO NA RODITELJE, PA SAM UŠETAO U POLICIJSKU STANICU! Predao se muškarac koji je ranio majku nakon svađe u Petrovcu na Mlavi: Svi detalji JEZIVOG zločina!
image.png
HronikaOVO JE MUŠKARAC KOJI JE PUCAO NA RODITELJE U PETROVCU NA MLAVI: Pre zločina objavljivao zloslutne statuse, reči ULIVAJU JEZU: "Ovu borbu nisam izdržao" FOTO
WhatsApp Image 2026-06-20 at 23.36.25.jpeg
HronikaSIN PUCAO NA RODITELJE, METAK PROMAŠIO OCA I POGODIO MAJKU! Strašni detalji horora u Petrovcu na Mlavi: Komšije tvrde - "Vikao je da će da POBIJE I NJIH I SEBE"
1000036186.jpg
HronikaSIN PUCAO U MAJKU, HOROR U PETROVCU NA MLAVI Policija opkolila mesto zločina
IMG_20250220_193608.jpg