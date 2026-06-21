Posebnu pažnju privukle su njegove objave na društvenim mrežama neposredno pre tragedije. Nekoliko sati pre pucnjave objavio je poruku u kojoj se zahvaljuje prijateljima i navodi da "ovu borbu nije izdržao", dok je prethodno svom sinu uputio poruku izvinjenja.

Prijatelji tvrde da je poslednjih dana često pisao o porodičnim problemima i osećaju usamljenosti.

- Delovalo je kao da traži pomoć, ali niko nije mogao ni da nasluti da će sve ovako da se završi. Govorio je da vodi borbu protiv svih i da više nema snage - kaže jedan od poznanika.