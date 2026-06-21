"PLAŠILI SMO SE DA ĆE I SEBE UBITI, GOVORIO JE DA NE VIDI IZLAZ..." Progovorili prijatelji Zorana koji je pokušao da ubije roditelje: Upozoravao je na...
Zoran S. (40) iz sela Šetonje kod Petrovca na Mlavi uhapšen je zbog sumnje da je sinoć, 20. juna u dvorištu porodične kuće pokušao da ubije svoje roditelje. Prema rečima Zoranovih prijatelja, on je poslednjih meseci prolazio kroz izuzetno težak period.
Ostao je bez posla, prethodno je držao pečenjaru, razveo se i teško se nosio sa privatnim problemima.
- Bio je potpuno slomljen. Nije mogao da pronađe posao, razvod ga je dodatno dotukao, a ni odnosi u porodici nisu bili dobri. Često je govorio da više ne vidi izlaz - kaže jedan od njegovih prijatelja.
Posebnu pažnju privukle su njegove objave na društvenim mrežama neposredno pre tragedije. Nekoliko sati pre pucnjave objavio je poruku u kojoj se zahvaljuje prijateljima i navodi da "ovu borbu nije izdržao", dok je prethodno svom sinu uputio poruku izvinjenja.
Prijatelji tvrde da je poslednjih dana često pisao o porodičnim problemima i osećaju usamljenosti.
- Delovalo je kao da traži pomoć, ali niko nije mogao ni da nasluti da će sve ovako da se završi. Govorio je da vodi borbu protiv svih i da više nema snage - kaže jedan od poznanika.
Plašili smo se da će se ubiti
Jedan od Zoranovih prijatelja rekao je da je on poslednjih meseci bio u veoma teškom psihičkom stanju. Kako kaže, Zoran je nedavno ostao bez posla, potom ga je dotukao i razvod, a odnosi sa roditeljima godinama su bili narušeni.
- Kada smo čuli da je pucao i da je pobegao, bili smo ubeđeni da će izvršiti samoubistvo. Već neko vreme je govorio da više ne može da izdrži i da nema izlaza. Svi smo strahovali da ćemo ga pronaći mrtvog - pričaju njegovi prijatelji.
Posebno je sve zabrinulo to što je malo pre tragedije na društvenim mrežama ostavljao poruke koje su, tek nakon pucnjave, dobile zlokobno značenje.
- Sada, kada vratimo film, jasno je da je slao upozorenja da nešto nije u redu. Nažalost, niko nije verovao da će doći do ovakve tragedije - kažu sagovornici.
Istraga će utvrditi šta je prethodilo pucnjavi i da li je svađa sa roditeljima bila neposredan povod za krvavi obračun. Kako se sumnja, on je iz pištolja, za koji nije imao dozvolu, ispalio više hitaca u pravcu oca i majke.
- Njegova šezdesettrogodišnja majka zadobila je teške prostrelne povrede i lekari joj se bore za život, dok je otac, prema dosadašnjim informacijama, uspeo da izbegne hice i ostao nepovređen - kaže izvor Kurira.
Istragom je utvrđeno da je Zoran S. pucao iz pištolja za koji nije posedovao zakonsku dozvolu. Zbog toga će se, pored krivičnog dela teško ubistvo u pokušaju, suočiti i sa dodatnom prijavom.
- Po nalogu nadležnog tužilaštva, protiv osumnjičenog će u redovnom postupku biti podneta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija - rečeno je u Višem javnom tužilaštvu u Požarevcu koje vodi istragu.
Sam se predao
Posle pucnjave osumnjičeni je pobegao sa mesta zločina, zbog čega je policija pokrenula opsežnu potragu. Drama je trajala gotovo tri sata, a okončana je kada je Zoran S. sam ušetao u policijsku stanicu u Petrovcu na Mlavi i predao se.
- Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Požarevcu određeno mu je zadržavanje do 48 sati zbog sumnje da je izvršio teško ubistvo u pokušaju, dok će protiv njega biti podneta i prijava zbog nedozvoljenog držanja i nošenja oružja - piše u saopštenju.
Prema svedočenju meštana, krvavom obračunu prethodila je burna svađa u porodičnom domu.
- Čula se strašna galama, a ubrzo potom i pucnji. Vikao je da će pobiti i njih i sebe, a onda je pobegao u mrak - ispričale su komšije.
Majka je nakon ranjavanja hitno prevezena u bolnicu, gde je zadržana na lečenju zbog teških povreda.