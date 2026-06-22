MMA BORAC PONOVO NA METI? Pokušali da mu zapale kamion samo nekoliko dana nakon presude za njegovo ranjavanje: Ovo je 4. napad na mene!
MMA borac Miloš Kostić ponovo se našao na meti napada nakon što je nepoznati počinilac pokušao da mu zapali kamion, koji je bio parkiran ispred njegove porodične kuće.
- Nepoznata osoba je pokušala da mi zapali kamion ispred porodične kuće. Ovo je četvrti napad na mene i moju imovinu - rekao je Kostić za Infovranjske.
Do incidenta je došlo samo nekoliko dana nakon što je Viši sud u Vranju doneo presudu zbog ranjavanja Miloša Kostića, MMA borca, a Kostić je odmah o tome obavestio policiju.
- Viši sud u Vranju, doneo je odluku o prihvatanju sporazuma o priznanju krivičnog dela između VIšeg javnog tužilaštva u Vranju i okrivljenog Danijela Hristova iz sela Gornji Neradovac, a povodom pucnjave na MMA borca Miloša Kostića, koja se desila u aprilu prošle godine u ovom selu - kaže izvor i dodaje da je Hristov osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora od 3 godine i 8 meseci.
Četvrti napad na Kostića
Inače, ovo je četvrti napad za dve godine na MMA borca Miloša Kostića iz Vranja.
- Prethodni napad se dogodio u širem centru grada, na raskrsnici ulica Vlasinska i Đure Jakšića, što je izazvalo veliku uznemirenost među građanima koji su se u tom trenutku nalazili u blizini pijace. Prema prvim informacijama, eksplozija se dogodila oko osam časova, a srećom nije bilo povređenih. Na vozilu marke "pasat", koje je u vlasništvu Kostića, pričinjena je značajna materijalna šteta, posebno u delu prednjeg levog krila i ispod motora - podseća izvor i dodaje da je Kostić prošlog puta i sam podsetio da je više puta bio meta.
Naime, u aprilu 2025. godine Kostić je teško ranjen u selu Neradovac kada je na njega otvorena vatra iz kalašnjikova. Zadobio je povrede u predelu potkolenice, ali je preživeo napad. Još ranije, u decembru 2023. godine, u Kostića je u jednom restoranu u Vranju, nakon sukoba pucao lokalni biznismen.
Nakon pucnjave u restoranu, rafala iz kalašnjikova, detonacije usred bela dana, policija istražuje šta je pozadina i ovog poslednjeg napada.