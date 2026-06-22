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MMA borac Miloš Kostić ponovo se našao na meti napada nakon što je nepoznati počinilac pokušao da mu zapali kamion, koji je bio parkiran ispred njegove porodične kuće.

- Nepoznata osoba je pokušala da mi zapali kamion ispred porodične kuće. Ovo je četvrti napad na mene i moju imovinu - rekao je Kostić za Infovranjske.

Do incidenta je došlo samo nekoliko dana nakon što je Viši sud u Vranju doneo presudu zbog ranjavanja Miloša Kostića, MMA borca, a Kostić je odmah o tome obavestio policiju.

- Viši sud u Vranju, doneo je odluku o prihvatanju sporazuma o priznanju krivičnog dela između VIšeg javnog tužilaštva u Vranju i okrivljenog Danijela Hristova iz sela Gornji Neradovac, a povodom pucnjave na MMA borca Miloša Kostića, koja se desila u aprilu prošle godine u ovom selu - kaže izvor i dodaje da je Hristov osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora od 3 godine i 8 meseci.

Četvrti napad na Kostića

Inače, ovo je četvrti napad za dve godine na MMA borca Miloša Kostića iz Vranja.

Miloš Kostić Foto: oktagonmma

- Prethodni napad se dogodio u širem centru grada, na raskrsnici ulica Vlasinska i Đure Jakšića, što je izazvalo veliku uznemirenost među građanima koji su se u tom trenutku nalazili u blizini pijace. Prema prvim informacijama, eksplozija se dogodila oko osam časova, a srećom nije bilo povređenih. Na vozilu marke "pasat", koje je u vlasništvu Kostića, pričinjena je značajna materijalna šteta, posebno u delu prednjeg levog krila i ispod motora - podseća izvor i dodaje da je Kostić prošlog puta i sam podsetio da je više puta bio meta.

Naime, u aprilu 2025. godine Kostić je teško ranjen u selu Neradovac kada je na njega otvorena vatra iz kalašnjikova. Zadobio je povrede u predelu potkolenice, ali je preživeo napad. Još ranije, u decembru 2023. godine, u Kostića je u jednom restoranu u Vranju, nakon sukoba pucao lokalni biznismen.