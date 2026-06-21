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Pištolj kojim je Zoran S. pucao na svoje roditelje u porodičnoj kuću u Petrovcu na Mlavi, policija još uvek nije pronašla, jer ga je osumnjičeni u bekstvu "negde izgubio".

Kako se nezvanično saznaje, Zoran S. je prvo pucao u oca, pa ranio majku, i posle drugog metka, pištolj je "blokirao".

On je sa sobom poneo i mačetu, zaleteo sa ka majci i posekao. Ona je pala, a on je nastavio da je šutira i potom pobegao.

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Foto: Drustvene Mreže

Podsetimo, incident se dogodio sinoć oko 21 čas, kada je Zoran S. pucao na svoje roditelje, a onda pobegao sa mesta krvavog pira.

Užasu kod Petrovca na Mlavi, kako svedoče komšije, prethodila je žestoka verbalna rasprava u porodičnom domu. U naletu besa, Zoran S. je potegao vatreno oružje i ispalio više hitaca u pravcu oca i majke. Metak je promašio oca, ali je majka teško povređena. Ona je hitno prevezena u bolnicu, gde se lekari trenutno bore za njen život.

Kako svedoče komšije iz porodične kuće se čula strašna galama, a ubrzo potom i pucnji.

- Vikao je na sav glas da će pobiti i njih i sebe, a onda je u mraku pobegao sa mesta zločina - navode uplašeni meštani.

Zoran S. je nakon krvavog čina pobegao sa lica mesta, a njegovi prijatelji su, kako saznajemo, mislili da se sklonio negde da oduzme sebi život.

- Kada ga policija nije pronašla na mestu zločina, a kako je već neko vreme pričao o tome a će da se ubije, a onda i pred pucnjavu da će "ubiti i njih i sebe", mislili smo da će zaista to i da uradi - svedoče za Informer.rs prijatelji.

Ipak, Zoran S. se nakon nepuna tri sata predao policiji,kada je i ispitan o jezivom slučaju.

(Informer)

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