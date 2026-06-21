Saobraćajna nezgoda kod Virpazara izazvala je zastoje nakon što je automobil sa srpskim registarskim oznakama završio u Skadarskom jezeru.
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AUTOMOBIL SRPSKIH TABLICA SLETEO U SKADARSKO JEZERO: Saobraćajna nesreća kod Virpazara, vozilo izvučeno iz vode
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Na magistralnom putu Podgorica - Bar, u blizini Virpazara, sinoć oko 20 časova dogodila se saobraćajna nezgoda kada je automobil sa srpskim registarskim oznakama iz za sada nepoznatih razloga sleteo sa kolovoza i završio u Skadarskom jezeru.
Na lice mesta ubrzo su stigle nadležne službe, a u akciji je učestvovala i šlep služba koja je izvukla vozilo iz vode, preneo je portal Indeksonline.
Zbog obavljanja uviđaja, uklanjanja automobila i pojačanog intenziteta saobraćaja, na ovoj deonici magistralnog puta dolazilo je do usporenog odvijanja saobraćaja i kraćih zastoja.
Za sada nema zvaničnih informacija o okolnostima pod kojima je došlo do nezgode, niti o eventualno povređenim osobama.
Kurir.rs/Indeksonline
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