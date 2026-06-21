Slušaj vest

Građane Banjice danas je uznemirio prizor nepomičnog tela koje je pronađeno na ulici.

Telo je prekriveno najlonom, dok su na mestu događaja prisutne policijske ekipe koje obavljaju uviđaj i utvrđuju sve okolnosti slučaja.

Za sada nije poznato pod kojim okolnostima je osoba preminula, niti da li postoje sumnje da je smrt nastupila kao posledica krivičnog dela.

Kurir/Informer

Ne propustiteHronikaUŽAS U BEOGRADU: Pronađeno telo u poodmakloj fazi raspadanja kod Mosta na Adi, radnici tokom košenja trave osetili smrad i zatekli jezivu scenu
whatsapp-image-20191102-at-12.35.55-2.jpg
HronikaHOROR KOD KULE: Građani uočili telo muškarca kako pluta u kanalu
6111111111111.jpg
HronikaJEZIV PRIZOR NA DUNAVU! Pronađeno beživotno telo muškarca kod hotela "Jugoslavija", sumnja se da je reč o osobi koja je nestala pre dva dana
2111111111111111111.jpg
HronikaTELO MUŠKARCA (50) PRONAĐENO KOD VRANJA: Sumnja se da je stradao u saobraćajnoj nesreći
polis2.jpg