Uznemirujući prizor na Banjici, telo je pronađeno na ulici, a policijske ekipe obavljaju uviđaj kako bi utvrdile uzrok smrti.
Hronika
TELO NEPOMIČNO LEŽI NASRED ULICE NA BANJICI Zastrašujući prizor, policija ga prekrila najlonom
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Građane Banjice danas je uznemirio prizor nepomičnog tela koje je pronađeno na ulici.
Telo je prekriveno najlonom, dok su na mestu događaja prisutne policijske ekipe koje obavljaju uviđaj i utvrđuju sve okolnosti slučaja.
Za sada nije poznato pod kojim okolnostima je osoba preminula, niti da li postoje sumnje da je smrt nastupila kao posledica krivičnog dela.
Kurir/Informer
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