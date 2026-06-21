Na Voždovcu je u stanu u Ulici Vladislava Tomanovića pronađeno telo nepoznatog muškarca. Policija i Hitna pomoć obavljaju uviđaj, a okolnosti smrti se utvrđuju
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TRAGEDIJA NA VOŽDOVCU! Telo starijeg muškarca pronađeno u stanu: Sumnja se da je smrt nastupila pre više od deset dana!
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U stanu u Ulici Vladislava Tomanovića 31 na Voždovcu pronađeno je telo nepoznatog muškarca (87).
Prema nezvaničnim informacijama, reč je o muškarcu rođenom 1939. godine, a sumnja se da je smrt nastupila pre više od deset dana.
Na licu mesta nalaze se pripadnici policije i ekipa Hitne pomoći, koji obavljaju uviđaj.
Više detalja biće poznato nakon istrage.
Kurir.rs
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