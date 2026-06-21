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U stanu u Ulici Vladislava Tomanovića 31 na Voždovcu pronađeno je telo nepoznatog muškarca (87).

Prema nezvaničnim informacijama, reč je o muškarcu rođenom 1939. godine, a sumnja se da je smrt nastupila pre više od deset dana.

Na licu mesta nalaze se pripadnici policije i ekipa Hitne pomoći, koji obavljaju uviđaj.

Više detalja biće poznato nakon istrage.

Kurir.rs

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