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U Novom Pazaru došlo je do incidenta kada su tri osobe u alkoholisanom stanju napale pripadnika saobraćajne policije.

- Nakon incidenta sve tri osobe sprovedene su u Policijsku upravu Novi Pazar gde su zadržane radi daljeg postupanja i utvrđivanja svih okolnosti događaja - kaže za RINU izvor upoznat sa događajem.

O slučaju je obavešteno nadležno tužilaštvo, a više informacija očekuje se nakon zvaničnog izjašnjenja nadležnih organa.

Kurir.rs/RINA

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