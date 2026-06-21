U Novom Pazaru dogodio se incident u kojem su tri osobe, navodno u alkoholisanom stanju, napale saobraćajnog policajca.
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INCIDENT U NOVOM PAZARU: Troje ljudi nasrnulo na saobraćajca, svi zadržani u policiji
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U Novom Pazaru došlo je do incidenta kada su tri osobe u alkoholisanom stanju napale pripadnika saobraćajne policije.
- Nakon incidenta sve tri osobe sprovedene su u Policijsku upravu Novi Pazar gde su zadržane radi daljeg postupanja i utvrđivanja svih okolnosti događaja - kaže za RINU izvor upoznat sa događajem.
O slučaju je obavešteno nadležno tužilaštvo, a više informacija očekuje se nakon zvaničnog izjašnjenja nadležnih organa.
Kurir.rs/RINA
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