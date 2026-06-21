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Državljanin Srbije R. B. (57) iz Prijepolja teško je povređen u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u mestu Unevina, na magistralnom putu Bijelo Polje - Dobrakovo. 

Naime, kako prenose crnogorski mediji, do nesreće je došlo oko 17.40 časova, saopšteno je iz policije. 

U sudaru su učestvovala dva automobila, dok je uviđaj u toku. 

Trenutno stanje učesnika, stepen povreda, kao ni uzrok sudara nisu poznati. 

Kurir.rs/CDM

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