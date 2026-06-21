Državljanin Srbije R. B. (57) iz Prijepolja teško je povređen u saobraćajnoj nesreći u mestu Unevina na magistralnom putu Bijelo Polje–Dobrakovo. U sudaru su učestvovala dva automobila, a istraga je u toku
Sudar
TEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA KOD BIJELOG POLJA! Povređen državljanin Srbije iz Prijepolja, sudarila se dva automobila!
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Državljanin Srbije R. B. (57) iz Prijepolja teško je povređen u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u mestu Unevina, na magistralnom putu Bijelo Polje - Dobrakovo.
Naime, kako prenose crnogorski mediji, do nesreće je došlo oko 17.40 časova, saopšteno je iz policije.
U sudaru su učestvovala dva automobila, dok je uviđaj u toku.
Trenutno stanje učesnika, stepen povreda, kao ni uzrok sudara nisu poznati.
Kurir.rs/CDM
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