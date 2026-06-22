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Četiri osobe povređene su u saobraćajnoj nesreći koja se sinoć dogodila na auto-putu Miloš Veliki, u tunelu Munjino brdo, na deonici od Čačka ka Požegi.

- Do udesa je došlo kada je vozač džipa udario u putnički automobil koji se kretao ispred njega. U sudaru su povređene četiri osobe. Nakon obavljene kontrole, utvrđeno je da je vozač džipa bio pod dejstvom alkohola - potvrđeno je za RINU.

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Foto: RINA

Na licu mesta izvršen je uviđaj, a zbog saobraćajne nezgode desna cev tunela Munjino brdo bila je zatvorena za saobraćaj oko dva sata, koliko je trajao uviđaj.

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Foto: RINA

Nadležni organi utvrđuju sve okolnosti pod kojima je došlo do ove saobraćajne nezgode.

(Kurir.rs/RINA)

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