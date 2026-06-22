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U beogradskom naselju Bežanijska kosa sinoć oko 22 sata došlo je do incidenta u kojem je nožem povređen I. P. (28).

Dok oštećeni tvrde da je sukob izbio bez ikakvog razloga, policija intenzivno proverava sve detalje i ispituje istinitost ovih navoda.

Napad se odigrao na uglu ulica Huga Klajna i Ismeta Mujezinovića, a povređeni mladić je sa ubodnom ranom u predelu grudi prevezen u KBC Zemun.

Sukob počeo nakon pitanja "Jel ima neki problem?"

Povređeni I. P. (28) bio je u društvu B. M. (23) i maloletne devojke. Prema onome što su oni ispričali policijskoj patroli, do napada je došlo dok su se kretali Ulicom Ismeta Mujezinovića.

Kako oni tvrde, u prolazu su se mimoišli sa dvojicom nepoznatih, najverovatnije maloletnih mladića. Prema njihovim rečima, nakon kraćeg pogleda, ta dvojica mladića su ih pitala "Jel ima neki problem?", da bi odmah nakon toga jedan od njih izvadio nož i ubo I. P. u grudi. Drugi mladić iz društva, B. M., izjavio je da je tom prilikom zadobio povrede glave,

Policija proverava sve navode i traži snimke

Iako su oštećeni do detalja opisali ovaj navodni susret, policija sa oprezom pristupa njihovim izjavama. Kako se saznaje, čitava priča o "slučajnom sukobu zbog poprekog pogleda" trenutno se detaljno proverava.

Nadležni organi preduzimaju sve mere kako bi utvrdili da li se događaj odigrao baš onako kako su oštećeni ispričali. Između ostalog, proveravaju se nadzorne kamere sa okolnih objekata i ispituju se potencijalni motivi koji su mogli da dovedu do ovog sukoba.

Istraga je u toku.