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Viši sud u Beogradu izrekao je u četvrtak presudu Vladimiru i Miljani Kecmanović, roditeljima dečaka ubice iz OŠ "Vladislav Ribnikar", na ponovljenom suđenju. Oba roditelja su osuđena na zatvorske kazne. Predsednik sudskog veća Dragan Martinović je tokom obrazloženja presude otkrio da je dečak ubica imao strah od majke, što pokazuje i njegov iskaz.

Kako je sudija objasnio, dečak ubica je prilikom svog iskaza rekao da je, nakon ulaska u školu, imao nameru da pozove majku, "jer se uplašio".

- U majku je imao najviše poverenja, ali se plašio njene reakcije. Ne njenog reagovanja, već celog saznanja o toj situaciji. On je pre izabrao da uđe u školu i ispali veliku količinu metaka koju je poneo, nego da o svom planu obavesti majku. Plašio se njenog saznanja da je to planirao - pojasnio je sudija Martinović.

1/4 Vidi galeriju Miljana Kecmanović stigla u Palatu pravde Foto: Ilija Ilić

Šta će se desiti s dečakom posle punoletstva

Maloletni masovni ubica koji je 3. maja 2023. godine počinio nezapamćeni masakr, nakon punoletstva može ostati u psihijatrijskoj ustanovi i bez saglasnosti, uz procenu stručnjaka i sudski nadzor, rekao je punomoćnik oštećenih, advokat Ognjen Božović.

Pravni okvir u Srbiji omogućava da maloletno lice koje je izvršilo teško krivično delo, a koje je smešteno na psihijatrijsko lečenje i posmatranje, nakon sticanja punoletstva ostane u zdravstvenoj ustanovi i bez sopstvenog pristanka, ukoliko stručna procena pokaže da i dalje predstavlja opasnost po sebe ili okolinu. Kako objašnjava advokat Ognjen Božović, u slučajevima poput maloletnog izvršioca masovnog zločina, odluka o daljem boravku u specijalizovanoj ustanovi ne zavisi isključivo od njegove volje, već od kontinuiranih medicinskih i sudskih procena.

- Ako se čak i odobri njegov izlazak, biće pod sudskom kontrolom, uz obavezna veštačenja i nadzor ne samo klinike već i suda koji odlučuje da li će ostati u ustanovi ili ne - navodi Božović za RTS.

1/13 Vidi galeriju Masovni ubica iz Ribnikara i njegovo sprovođenje u sud Foto: Marko Karović, Privatna arhiva, Marko Karović

Takve odluke donose se isključivo na osnovu stručnih mišljenja psihijatara i sudske odluke, a ne automatski po navršenju punoletstva. Božović dodaje da je u ovakvim slučajevima ključna i inicijativa porodica žrtava, koje zahtevaju da se zakonodavni okvir dodatno unapredi, posebno kada je reč o maloletnim počiniocima najtežih krivičnih dela.

- Predložene izmene predviđaju da se formira posebna ustanova koja će se baviti posmatranjem, proučavanjem i rehabilitacijom tih maloletnika - navodi on.

Prema njegovim rečima, cilj takvih predloga jeste da se obezbedi sistem koji bi istovremeno omogućio lečenje i kontrolu, ali i sprečio bilo kakav rizik po bezbednost zajednice nakon izlaska iz institucije.

Podsetimo, Viši sud u Beogradu je u ponovljenom postupku Vladimira Kecmanovića osudio na 14 i po godina zatvora zbog krivičnih dela protiv opšte sigurnosti i zapuštanja i zlostavljanja maloletnog lica, dok je Miljana Kecmanović osuđena na dve godine i 11 meseci zatvora za isto krivično delo.