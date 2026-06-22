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Vest o stravičnoj saobraćajnoj nesreći u Nemačkoj, u kojoj su ugašeni životi dve mlade sestre, obavila je u crno selo Topanica kod Kamenice.

Meštani su u šoku i neverici, a kako kažu njihovi susedi, celo selo ne prestaje da plače za nastradalim devojkama.

U ovoj nezapamćenoj tragediji život su izgubile Erza Zubaku (24) i njena mlađa sestra Aulona Zubaku (18).

- Ovo je nezamisliv udarac za porodicu, ali i za sve nas koji smo ih poznavali. Bile su primerne, vaspitane i divne devojke. Muk i suze su u svakoj kući u Topanici, cela zajednica saoseća sa neutešnim roditeljima - navode potreseni meštani ovog mesta.

Podsetimo, do teške nesreće u kojoj su poginule sestre je došlo u Nemačkoj kada je, prema pisanju tamošnjih medija, u lančanom sudaru učestvovalo pet vozila.

Prve sumnje iz istrage ukazuju na to da je tragediju izazvao neuspešan manevar i pokušaj promene saobraćajne trake.

Porodica, rodbina i prijatelji se na društvenim mrežama opraštaju od Erze i Aulone, dok se detalji o transportu tela i sahrani očekuju nakon što nemačke vlasti završe sve zakonske procedure.

(Kurir.rs/Telegraf)

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