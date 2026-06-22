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Šok

Vest o smrti mladog Čačanina potresla je porodicu, prijatelje i poznanike, koji se od njega opraštaju rečima tuge. Kako kažu oni koji su ga poznavali, Kosta je iza sebe ostavio uspomenu na vedrog mladića koji je voleo sport i druženje.

Kosta V. Foto: Privatna arhiva

Jedan od njegovih prijatelja kaže za Kurir da je Kosta bio omiljen u društvu i da ga je teško povezati sa bilo kakvim problemima.

- Kosta je bio stvarno dobar dečko. Odrastali smo zajedno i svi iz kraja ga znaju kao mirnog i korektnog momka. Kao klinci smo po ceo dan igrali fudbal na ulici, okupljali se posle škole i provodili vreme zajedno. Bio je jedan od onih drugova na koje si uvek mogao da računaš - priča sagovornik.

Prema njegovim rečima, ljubav prema sportu pratila je Kostu od najranijeg detinjstva, zbog čega je šok još veći da je ubijen navodno zbog droge.

- Fudbal je voleo još kao mali. Kasnije je počeo ozbiljnije da trenira i dosta vremena je posvećivao sportu. Bio je aktivan, vredan i uporan. Zato je svima nama teško da prihvatimo da ga više nema i da postoji mogućnost da je imao ikakve veze sa drogom i osumnjičenim za njegovo ubistvo - kaže prijatelj.

Foto: RINA

On dodaje da je vest o ubistvu mnoge ostavila bez reči.

- Kada smo čuli šta se dogodilo, niko nije mogao da poveruje. To je ogroman gubitak za njegovu porodicu, ali i za sve nas koji smo ga poznavali. Bio je mlad dečko pred kojim je tek bio život - navodi sagovornik.