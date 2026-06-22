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U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je državljanin Republike Azerbejdžan Nabi J. (39) zbog postojanja osnova sumnje da je 19. juna 2026. godine na teritoriji GO Savski venac neovlašćeno nosio vatreno oružje i municiju bez odobrenja nadležnog organa.

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Foto: Kurir.rs

Osumnjičeni je na saslušanju priznao izvršenje krivičnog dela koje mu se stavlja na teret i izneo je svoju odbranu.

Nakon saslušanja, tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da osumnjičenom odredi pritvor zbog opasnosti od bekstva.

Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenom se na teret stavlja krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

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Foto: Kurir.rs

Postoje osnovi sumnje da je Nabi J. oko 20:40 časova na teritoriji GO Savski venac neovlašćeno nosio poluautomatski pištolj marke „Browning“, model „Patent“, delimično vidljivog fabričkog broja sa pripadajućim okvirom u kojem se nalazilo osam komada bojeve municije kalibra 7,65 mm, tako što je zajedno sa A.Z. i još jednim NN licem trčao Bulevarom Vudroa Vilsona ka Bulevaru Franše Deperea i u ruci nosio pomenuti poluautomatski pištolj.

Kada je uočen od strane Interventne jedinice MUP RS, osumnjičeni je od sebe odbacio oružje koje je potom pronađeno u njegovoj neposrednoj blizini.

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